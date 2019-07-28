Супруга азербайджанского журналиста Асланова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО

28 июля 2019, 10:23

В СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана резко ухудшилось состояние здоровья журналиста Полада Асланова. Об этом сообщила его супруга, впервые встретившаяся с ним после ареста. Она настаивает на невиновности мужа.

Как писал "Кавказский узел", главред двух азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов был задержан 12 июня по подозрению в шпионаже. Суд в Баку 14 июня принял решение заключить Асланова под стражу сроком на четыре месяца. Адвокат Эльчин Садыгов, защищающий Полада Асланова, заявил 3 июля, что в его адрес стали поступать угрозы, после чего был отстранен следователь. 19 июля суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения обвиняемому в госизмене журналисту Поладу Асланову.

Полад Асланов, по данным Службы госбезопасности, "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга Полада Асланова связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова. Сам журналист отверг обвинение в государственной измене.

«27 июля мне, наконец, дали встречу с Поладом, впервые после его ареста. Полад страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Несправедливый арест, психологическое давление еще более ухудшили состояние его здоровья, усилили сердечные боли. Врачи формально приходят на обследование. Но они ничего не делают, утверждая, что у него «ничего нет». Но от сильный сердечных болей Полад не может ни есть, ни спать. Он сильно истощен, похудел. Он и так до ареста весил 49 кг, а сейчас вовсе исхудал», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Гюльмира Асланова.

Она настаивает на невиновности мужа. «Полада преследуют из-за журналистской деятельности. На него все время оказывали давление. Сначала это было за освещение судебных процессов по Нардаранским событиям 2015 года. Тогда спецслужбы требовали от него прекратить освещение процессов и выступлений обвиняемых о пытках. Потом после того, как он написал о том, что сотрудники СГБ взимали плату с турфирм, организующих паломничество в святыни Ирана и Ирака, его в 29-летнем возрасте отправили на службу армию, несмотря на то, что он был не годным по физическим данным. А после возвращения его арестовали. Все обвинение в том, что он работал на спецслужбы Ирана – вымысел», - заявила Асланова.

Супруга журналиста сказала, что несмотря на удовлетворение ходатайства защиты о проведении повторной дачи показаний Асланова, следствие не делает этого.

Адвокат Эльчин Садыгов воздержался от комментариев, сославшись на тайну следствия. Он лишь подтвердил, что Асланов отверг обвинение и жаловался на плохое самочувствие.

«В настоящее время защита добивается на данном этапе хотя бы изменения меры пресечения и освобождение Асланова из-под стражи. Суд отказался освободить Асланова под домашний арест, мы подали апелляцию», - заметил адвокат.

Представители Центра общественных связей СГБ оказались не доступны для комментариев.

Отметим, что 10 июля союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал обновленный список политзаключенных, включив в него Асланова.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".