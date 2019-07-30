Суд в Ростове-на-Дону приговорил чиновника к 8 годам тюрьмы за взяточничество

30 июля 2019, 17:20

Бывший руководитель муниципального предприятия, а также начальник участка кладбища в Ростове-на-Дону признаны виновными по делу о взяточничестве при кремации умерших и приговорены к 8 и 6 годам заключения, сообщили сегодня в суде. Осужденные также оштрафованы на 11,98 миллиона рублей каждый.

Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону приговорил бывшего директора муниципального предприятия и начальника участка кладбища в городе по делу о взяточничестве к 8 годам колонии строгого режима и шести годам колонии общего режима соответственно, со ссылкой на представителя суда сообщает сегодня Donnews.ru.

По данным издания, подсудимые также оштрафованы на 11,9 миллиона рублей каждый. Дату вынесения решения в суде не уточнили. Приговор не вступил в законную силу, поскольку адвокаты подсудимых подали апелляцию в облсуд.

По версии следствия, с ноября 2017 года по октябрь 2018 года один из предпринимателей ежемесячно передавал 70 тысяч рублей осужденному начальнику муниципального предприятия за беспрепятственное и своевременное проведение кремации, прием тел умерших и оформление необходимых документов, отмечает сегодня РБК. По данным издания, по делу также проходил начальник участка ростовского кладбища.

На сайте Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону на 14.50 мск сегодня нет информации по данному делу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2015 года бывший директор муниципального предприятия в Ростове-на-Дону обвинялся в злоупотреблении полномочиями, связанном с незаконными захоронениями на городском кладбище и завышении цен на услуги кремации.