Генпрокуратура заинтересовалась делом Абдулмумина Гаджиева

29 июля 2019, 19:56

Генеральная прокуратура России после обращения Совета по развитию гражданского общества и правам человека инициировала проверку расследования дела о финансировании терроризма, фигурантом которого является журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев. Юристы раскритиковали предъявленное Гаджиеву обвинение.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Сегодня суд в Махачкале отказался удовлетворить жалобу защиты на возбуждение дела против журналиста. 5 июля глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на встрече с учредителем "Черновика" Магди Камаловым подписал обращение к генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе Дагестана Владимиру Васильеву. В обращении, в частности, говорится, что, нарушая права журналиста Абдулмумина Гаджиева, силовики подрывают доверие жителей Северного Кавказа к власти.

Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил ранее адвокат Арсен Шабанов. "Черновик" опубликовал заявление, в котором отметил, что за уголовным преследованием Гаджиева стоит желание силовиков закрыть издание или изменить его редакционную политику. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Прокурору Дагестана поручено проверить ход расследования дела Гаджиева

Решение о проверке фактов уголовного дела против Гаджиева было принято Генпрокуратурой после обращения в ведомство Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается сегодня на сайте совета.

"Просим Вас взять под личный контроль дело Абдулмумина Гаджиева. И не только потому, что нарушаются его права как человека, как гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста", - приводится в сообщении выдержка из открытого письма СПЧ.

Здесь же приводится ответ на обращение из Генпрокуратуры России. "Ваше обращение и жалоба главного редактора издания "Черновик" Агаева М.Б. о необоснованности уголовного преследования журналиста Гаджиева А.Х., непричастности его к террористической деятельности, нарушениях при расследовании уголовного дела в отношении него, а также по другим вопросам, рассмотрены", - говорится в ответе Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что нижестоящей прокуратуре поручено организовать проверку. "Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений, информировать Вас и заявителя о результатах", - сообщает Генпрокуратура.

В ответе ведомства подчеркивается, что "за ходом расследования уголовного дела установлен контроль".

Юристы раскритиковали предъявленное Гаджиеву обвинение

Как следует из постановления о возбуждении дела в отношении Абдулмумина Гаджиева, журналист был идейным вдохновителем - он якобы побуждал людей финансировать террористов, говорится в сегодняшнем сообщении Правозащитного центра "Мемориал", поступившем в "Кавказский узел". В этом сообщении приводятся подробности предъявленного Гаджиеву обвинения и комментарии его адвоката Шамиля Магомедова и юриста "Мемориала" Галины Тарасовой.

Первоначально Гаджиева подозревали в том, что он перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними. 22 июля следствие предъявило обвинение Гаджиеву, заявив, что он публиковал материалы о благотворительной деятельности Ахмеднабиева и тем самым способствовал перечислению не менее 6 миллионов рублей на деятельность террористов.

В постановлении Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану, на которое ссылается ПЦ "Мемориал", говорится, что Абдулмумину Гаджиеву предъявлено обвинение по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической) и ч.4 ст.205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма).

По мнению следствия, в 2011 году Гаджиев вступил в сговор с основателем благотворительного фонда "Ансар" Исраилом Ахмеднабиевым и иными лицами и с тех пор вплоть до 2019 года размещал в газете "Черновик" "ложную информацию о якобы осуществлении Ахмеднабиевым только благотворительной деятельности для побуждения у читателей желания вносить пожертвования в фонд "Ансар"". Гаджиев, уверены следователи, осознавал, что часть этих средств направлялась на нужды признанной в России террористической и запрещённой судом организации "Исламское государство".

"В результате введения Гаджиевым в заблуждение, неустановленное количество граждан перечислили денежные средства в фонд Ахмеднабиева и не менее шести миллионов рублей из них были переданы для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера", - говорится в документе.

Официально фонд "Ансар" был закрыт в сентябре 2014 года, заявлял ранее суду еще один фигурант дела Гаджиева руководитель благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. При этом Верховный суд России признал ИГ* террористической организацией только 29 декабря 2014 года, решение вступило в силу 13 февраля 2015 года. Ризванова в 2015 году осудили на 3,5 года за незаконное хранение наркотиков и оружия, он вышел на свободу только в 2018 году, указывало издание "Черновик".

Один из адвокатов Гаджиева Шамиль Магомедов, который работает по соглашению с Правозащитным центром "Мемориал", обратил внимание, что следствие в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста изменило его роль с непосредственного финансиста террористов на идейного вдохновителя. По словам Магомедова, в деле несколько обстоятельств, которые ставят под сомнение версию следствия о причастности Гаджиева к инкриминируемым ему деяниям.

"Следствие не указывает ни заголовки статей Гаджиева, ни даты их публикаций, ни краткого их содержания. Непонятно, каким образом определили денежную сумму в размере шести миллионов рублей и откуда известно, что она была перечислена под воздействием публикаций Гаджиева. Или следователи даже не попытались это сделать, и свои предположения выдают за установленные факты?" - рассуждает адвокат.

Он также указывает на тот факт, что в постановлении не сообщается, при каких обстоятельствах, где и по чьей инициативе Гаджиев вступил в преступный сговор с Ахмеднабиевым.

По мнению юриста-координатора "Мемориала" Галины Тарасовой, постановление следствия не соответствует требованиям УПК России. "По закону оно должно содержать описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Вместо этого обвинение представляет собой декларативно-пропагандистский текст, в том числе о "миротворческой" деятельности России в Сирии, экономических потерях крупных российских компаний в данном регионе и так далее. Наличие у Гаджиева умысла как на участие в деятельности террористической организации, так и на организацию финансирования терроризма не обосновывается в обвинении ничем, кроме фантазий и измышлений следствия", - отметила Галина Тарасова.

ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

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