Глава СПЧ Михаил Федотов и учредитель дагестанского издания "Черновик" Магди Камалов на встрече 5 июля 2019 года. Фото пресс-службы СПЧ. http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/5635/

05 июля 2019, 21:50

СПЧ попросил глав Следкома и Генпрокуратуры проконтролировать дело Гаджиева

Нарушая права журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, силовики подрывают доверие жителей Северного Кавказа к власти, заявил сегодня Совет по правам человека при президенте России главе Дагестана Владимиру Васильеву и руководителям Следственного комитета и Генпрокуратуры.

Как информировал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 18 июня. 3 июля Верховный суд Дагестана отказался перевести журналиста под домашний арест. Защита заявила, что обжалует это решение и обратится в Европейский суд по правам человека. Власти под разными предлогами не согласовали все акции в защиту журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, заявили организаторы протестов.

Всего по этому делу о финансировании терроризма подозреваются 11 человек. Подробнее о нем рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Обращение к генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе Дагестана Владимиру Васильеву глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подписал сегодня на встрече с учредителем "Черновика" Магди Камаловым. На издание оказывается давление, заявил Камалов Федотову.

Глава СПЧ попросил Бастрыкина и Чайку взять дело под свой контроль. "И не только потому, что нарушаются его (Абдулмумина Гаджиева. - Прим. "Кавказского узла") права, как человека, как гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста. То, что с ним сегодня делают силовые структуры – это плохой пример таких понятий, как «государственность», «право», «закон» и «правосудие» для населения Северного Кавказа. Очень трудно объяснять населению Дагестана, что задержание Гаджиева – это есть акт справедливости и законности со стороны государства", - говорится в открытом письме.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Кемал Тамбиев сообщил адвокату об оговоре Абдулмумина Гаджиева", "Суд продлил срок задержания Абдулмумина Гаджиева", "Коллеги Гаджиева провели пикеты у дагестанского управления Следкома". 

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