28 июля 2019, 09:56

Азербайджан обвинил Армению в 17 обстрелах за сутки

Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта были обстреляны 17 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 июля Азербайджан насчитал 19 обстрелов своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах  сообщил о 150 обстрелах со стороны Азербайджана по позициям Армии обороны за неделю с 21 по 27 июля.

За сутки с 27 по 28 июля режим перемирия был нарушен 17 раз, под огонь попали азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым и Джафарли в Газахском районе, в селe Гаджаллы в Товузском районе, в селах Геяли и Заманлы в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел", отмечает ведомство.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.40 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило их противостояния, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана сообщало о затишье на фронте.

Напомним, 24 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о переговорах с Нагорным Карабахом о строительстве 150-километровой дороги из Капана в Гадрут. 26 июля МИД Азербайджана заявил, что планы армянских властей построить новую 150-километровую дорогу в Нагорный Карабах сводят на нет успехи, достигнутые в урегулировании конфликта.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта", "Взрывы произошли во время переговоров Саакяна с ОБСЕ в Степанакерте", "Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле Нахичевани".

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