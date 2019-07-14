Голодающие на Западе Грузии проигнорировали рекомендации врачей

14 июля 2019, 11:56

Врачи посоветовали прекратить акцию протеста двоим попавшим в больницу участникам голодовки у резиденции Бидзины Иванишвили, однако активисты не послушали их.

Как писал "Кавказский узел", активисты проводят голодовку у резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. 5 июля участница голодовки Хатуна Беридзе попала в больницу. 10 июля несколько десятков человек разгромили палатку с голодающими оппозиционерами, но протестующие пообещали продолжить акцию.

Акции протеста в Грузии проходят с 20 июня, они начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента, а также проведения обсуждений о выборах в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Голодающие у резиденции Бидзины Иванишвили Миндия Ададзе и Марад Шавадзе попали в госпиталь города Поти, сегодня утром после обследования врачи их отпустили. Они не принимали пищу в течение 19 дней, и врачи посоветовали им прекратить голодовку, передают "Новости Грузии".

Сразу после выписки они вернулись в Шекветили и продолжили акцию протеста. «Эти ребята пока продолжают голодовку, но им очень трудно», - цитирует председателя Кобулетской организации партии «Единое национальное движение» Бондо Тедорадзе "Эхо Кавказа".

Напомним, 13 июля была прекращена начатая 23 июня голодовка у здания парламента Грузии. Последние два участника акции прекратили акцию по рекомендации врачей.