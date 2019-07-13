Прекращена голодовка у здания парламента Грузии

13 июля 2019, 21:24

Последние два участника голодовки с требованием отставки министра внутренних дел Грузии прекратили акцию по рекомендации врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня пятеро молодых людей поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, объявив голодовку, они заявили, что продолжат акцию вплоть до выполнения требования активистов об отставке министра внутренних дел. Двое из пяти участников голодовки у здания парламента Грузии были госпитализированы, но 27 июня к акции присоединились адвокат Бека Басилая и врач Вахтанг Сихарулидзе. Затем четверо участников голодовки прекратили акцию после потери сознания. По состоянию на 8 июля голодать у парламента продолжали только Басилая и Сихарулидзе.

Протесты начались 20 июня, после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Состояние Беки Басилаи, который голодал 19 дней, и Вахтанга Сихарулидзе, который отказывался от пищи 17 дней, ухудшилось, и они прекратили акцию, сообщили "Новости-Грузия".

"Изначально у нас была заявлена позиция, согласно которой мы планировали голодать до тех пор, пока наше состояние не станет критическим. Не беспокойтесь – мы в порядке, просто на данном этапе мы прекращаем голодовку, переходим в медицинское учреждение. Обещаю, что уже завтра мы будем на митинге вместе с вами. Очень скоро мы обязательно отправим Гахарию в отставку", - процитировало издание слова Басилаи, обращенные к протестующим.

"Ни одна должность не стоит жизни человека", - прокомментировал прекращение голодовки один из организаторов протестов Шота Дигмелашвили, информировал " Sputnik Грузия".

Акции протеста продолжаются уже 24-й день. Сегодня у здания парламента, несмотря на дождь, собрались около ста человек, сообщило издания.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об этом публикуются на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".