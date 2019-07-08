Члены организации Вахтанга Сихарулидзе (второй слева) прибыли из Кутаиси поддержать его. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

08 июля 2019, 18:36

Число участников голодовки в Тбилиси сократилось до двух

Двоим участникам голодовки с требованием отставки главы МВД Грузии потребовалась помощь врачей. Вахтанг Сихарулидзе и Бека Басилая голодают в палатке здания парламента в Тбилиси двенадцатый день.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят с 20 июня. Перед зданием парламента Грузии ежедневно проходят митинги, с 23 июня там круглосуточно находятся несколько участников голодовки. 5 июля голодающая у резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили с требованием отставки министра активистка Хатуна Беридзе попала в больницу.

Протесты начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Врач-психолог Вахтанг Сихарулидзе и юрист Бека Басилая присоединились к голодовке у здания парламента 27 июня. Согласно плакату, установленному над палаткой с активистами, они голодают уже 12 дней, сообщил с места акции корреспондент "Кавказского узла".

"Ночью нас проверила скорая помощь, которая каждый день дежурит тут.  У меня сахар в крови упал, самочувствие нормальное, но утомляемость высокая", - заявил Сихарулидзе корреспонденту "Кавказского узла". 

Бека Басилая сообщил, что чувствует себя хорошо, хотя постоянно лежит в палатке и не выходит из нее. Активисты добиваются отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Один из организаторов голодовки, Гига Лемонджава, потерял сознание и был госпитализирован после 11 дней голодовки. Он поддерживает голодающих у здания парламента.

"Я потерял сознание, двое суток пролежал в больнице. Выяснилось, что потерял восемь килограммов веса за 11 дней. К голодовке больше не возвращаюсь, но помогаю тем, кто остался, с организационными вопросами", - заявил Лемонджава "Кавказскому узлу".

Еще трое активистов - Нико Квацбая, Миндия Квелашвили и Давит Метравели - выбыли из голодовки на следующий день после Гиги.  "Они тоже потеряли сознание и были доставлены в больницу. Больше они не возвращались к голодовке", - добавил активист.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об этом отслеживаются на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Подозреваемым по делу о беспорядках в Грузии предъявлено обвинение", "Полномочия чиновника МВД приостановлены после протестов в Грузии", "Участники акции в Тбилиси рассказали об игнорировании требований голодающих".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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