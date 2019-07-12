Дональд Туск в Батуми 11 июля 2019 года. стопкадр видео канала "Эхо Кавказа" https://www.youtube.com/watch?v=J-oPUOzd6ZE

12 июля 2019, 06:00

Грузинская оппозиция заговорила с Туском о санкциях Евросоюза

Представители оппозиции поставили на встрече с Туском вопрос о введении санкций Евросоюзом против Иванишвили.

Представители оппозиции встретились с председателем Европейского совета Дональдом Туском 11 июля в Батуми. Основное послание, озвученное оппозицией, касалось преследования Бидзиной Иванишвили активистов, рассказала Саломе Самадашвили, депутат парламента от "Единого национального движения".

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам.  6 июля суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время  протестов. Однако акции протеста продолжились, протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Акция с требованием отставки Гахарии 10 июля привела к стычке возле резиденции Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили.

"Одним из главных вопросов, о которых мы говорили с господином Туском, является та огромная угроза, перед которой стоит демократия в нашей стране, когда Бидзина Иванишвили анонсировал политическое преследование политической оппозиции. Мы видим, что народный протест, на который власть не отвечает адекватно, продолжается в течение многих недель. Поэтому послание с нашей стороны было связано с тем, что Иванишвили своим решением создает угрозу будущему нашей страны в Европе и может зависти в тупик наши отношения с ЕС. Вот почему для нас очень важно, чтобы господин Туск лично передал сообщение Иванишвили о том, какие последствия повлечет преследование с его стороны политической оппозиции и ограничения в нашей стране демократического пространства", - заявила Самадашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По словам Саломе Самадашвили, на встрече с Туском она подняла вопрос о том, что Евросоюзу необходимо начать обсуждать санкции, которые должны быть введены в отношении Иванишвили, если он продолжит преследование оппозиции.

"Обсуждалась пропорциональная избирательная система и задачи, которые будут стоять перед следующими выборами. Мы говорили об опасности подкупа голосов, использовании административного ресурса", - сказал в эфире телекомпании "Рустави 2" Сергей Капанадзе, депутат парламента от "Европейской Грузии".

Председатель Европейского совета Дональд Туск встретился 11 июля в Батуми с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. На этой встрече Дональд Туск приветствовал решение о проведении в Грузии в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе, которое, как он считает, должно содействовать развитию демократии в стране.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в Конституцию Грузии, которые предусматривают переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмену избирательного барьера. Представители объединенной оппозиции, приглашенные на мероприятие, высказали разные оценки  предложенных законодательных инициатив.

"Правительство приняло решение провести в 2020 году парламентские выборы полностью по пропорциональной системе. Это способствует демократическому развитию", - цитирует слова Туска, сказанные на совместной пресс-конференции с президентом Грузии, "Грузия Online".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об этом размещаются на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Оппозиция связала проект американских санкций против Грузии с делом "ТВС банка", "Грузинские политики упрекнули правительство в снижении курса лари", "Грузинская оппозиция потребовала расследовать закупку электричества для Абхазии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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