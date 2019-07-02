Избирательные инициативы "Грузинской мечты" вызвали разногласия в стане оппозиции

02 июля 2019, 10:43

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в Конституцию Грузии, которые предусматривают переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмену избирательного барьера. Представители объединенной оппозиции, приглашенные на мероприятие, разошлись в оценке предложенных законодательных инициатив.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональную систему выборов в парламент в 2020 году. Таким образом, правящая партия согласилась выполнить одно из трех основных требований участников акций протеста, начавшихся в центре Тбилиси вечером 20 июня после скандала с российской делегацией в парламенте Грузии. Объединенная оппозиция выдвинула властям свои требования для участия в обсуждении реформы избирательного законодательства. В частности, представители 20 оппозиционных партий и движений настаивают на проходном барьере в 3%.

Депутатов в грузинский парламент избирают по пропорционально-мажоритарной системе, по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Последние выборы в парламент Грузии в октябре 2016 года прошли по действующей избирательной системе вопреки протестам оппозиции. Власти пообещали изменить избирательную систему к следующим парламентским выборам, в 2020 году. После этого 15 грузинских партий объединились для разработки поправок в избирательную систему.

В презентации изменений избирательного законодательства, представленной 1 июля "Грузинской мечтой", приняли участие представители политических партий, Центральной избирательной комиссии, дипломатического корпуса, неправительственных и международных организаций, сообщил председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

"Это была первая рабочая встреча. Я знаю, что есть интерес к правилам избирательной кампании, финансированию, распределению эфирного времени и другим важным вопросам. Обсуждение конституционных поправок в парламенте будет динамичным, и каждый сможет участвовать в форматах комитетов", - цитирует Талаквадзе сайте парламента Грузии (здесь и далее перевод "Кавказского узла"). По его словам, после обсуждения конституционной инициативы "Грузинской мечты" на Бюро парламента будет создана комиссия, "которая проведет публичные обсуждения".

Преодоление вызовов, стоящих перед государством и обществом, должно быть обеспечено путем общественного и политического консенсуса, заявил во время презентации "Пропорциональные выборы- 2020", мэр Тбилиси, генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе. "В соответствии с этим подходом, предлагаем политическим партиям, НПО, нашим международным партнерам, обществу немедленный переход на пропорциональную избирательную систему при нулевом барьере", - привело слова Каладзе агентство "ИнтерпрессНьюс".

Конституционные поправки, предполагающие переход на пропорциональные выборы в 2020 году, уже поступили в парламент Грузии, однако для их принятия правящей партии необходима поддержка оппозиции, подчеркнул исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. "Нужен консенсус политических партий. Мы надеемся и призваны содействовать формированию этого консенсуса в парламенте Грузии, чтобы собрать 113 голосов для поддержки этого законопроекта", - привел слова Кобахидзе "Sputnik-Грузия".

Оппозиция разошлась в оценке инициатив правящей партии

Оппозиционное "Единое национальное движение" отказалось от участия в презентации конституционной инициативы правящей партии. "Грузинская мечта" пригласила на презентацию партии. Некоторые посчитали это собрание исполнением собственной мечты. Это им решать, мы никого не критикуем, но мы не приняли в этом участия", - сказал 1 июля глава парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе в эфире "Общественного вещателя Грузии".

По его словам, правительство отступило, огласившись перейти на пропорциональную систему, однако "оппозиция ему не доверяет до конца". "Во время принятия Конституции, власть изменила документ, согласованный с Венецианской комиссией, и отсрочила пропорциональные выборы до 2024 года, назвав причиной этого, требование двоих депутатов. Необходим формировать данный процесс, давление должно продолжиться. Сегодняшнее мероприятие было партийным. Подобный законопроект мы представили в парламент, мы впереди них на несколько шагов, если они хотят быстро завершить процесс, то пусть осуществляют изменения на основании инициативы 20 оппозиционных партий", - заявил Гоциридзе.

В июне 2019 года грузинские оппозиционеры собрали около 300 тысяч подписей под требованием полностью отказаться от смешанной пропорционально-мажоритарной системы в пользу пропорциональной на парламентских выборах 2020 года. 14 июня первое заседание рабочей группы по реформе избирательного законодательства покинула парламентская оппозиция, заявив, что власти пытаются утопить реформу в обсуждении второстепенных вопросов.

Переход к пропорциональной системе выборов является историческим шансом, считает лидер оппозиционной партии "Свободная Грузия" Каха Кукава. "Теперь у нас есть шанс стать частью Европы. Мы также будем двигаться по пути развития, и я прошу всех вас помочь нам с этим шансом", - сказал он 1 июля в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Поддержку конституционной инициативе "Грузинской мечты" высказал основатель "Гражданского движения", бывший депутат тбилисского сакребуло Алеко Элисашвили. После участия в презентации "Пропорциональные выборы- 2020" он заявил в эфире "Рустави 2", что "готов участвовать во всех форматах, которых правящая команда будет придерживаться в направлении изменения избирательной системы".

Парламент Грузии является однопалатным и формируется по результатам всеобщих прямых равных выборов. В его состав входят 150 депутатов, избираемых на четыре года по смешанной системе. По мажоритарной системе избираются 73 депутата, а по пропорциональной (партийным спискам) - 77. Проходной барьер, установленный для партий, претендующих на прохождение в парламент, составляет 5% голосов избирателей, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справочным материале "Парламент Грузии".

Акции протеста в Тбилиси начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".