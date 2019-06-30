Оппозиция назвала условия участия в обсуждении избирательной реформы в Грузии

30 июня 2019, 23:35

Правящая партия "Грузинская мечта" нуждается в поддержке оппозиции для внесения изменений в избирательную систему, заявила вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили. Объединенная оппозиция выдвинула властям свои требования для участия в обсуждении реформы избирательного законодательства.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. 25 июня Тбилисский городской суд по требованию Главной прокуратуры Грузии освободил 51 задержанного во время акции протеста 21 июня. 29 июня в Тбилиси прошел "Марш свободы", участники которого потребовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарию. Это последнее из ранее выдвинутых требований протестующих в Тбилиси.

По пропорционально-мажоритарной системе депутатов в грузинский парламент избирают по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Последние выборы в парламент Грузии в октябре 2016 года прошли по действующей мажоритарной избирательной системе вопреки протестам оппозиции, которая требовала перехода на пропорциональную систему. Власти пообещали изменить избирательную систему к следующим парламентским выборам, в 2020 году. После этого 15 грузинских партий объединились для разработки поправок в избирательную систему.

Оппозиция готова к диалогу с властями Грузии о реформе избирательного законодательства, предусматривающей, в частности, переход на пропорциональную систему, однако только на своих условия, заявил сегодня один из лидеров объединенной оппозиции, глава партии "Новые правые" Мамука Кацитадзе.

"Как известно, "Грузинская мечта" готовится к презентации закона о пропорциональных парламентских выборах 2020 года. В ответ на инициативу правящей команды оппозиция выдвигает свои требования", - сказал Кацитадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Он подчеркнул, что должны быть предусмотрены те поправки, в поддержку которых было собрано 300 тысяч подписей граждан Грузии.

"Мы представили в парламент Грузии 300 тысяч подписей о конституционных поправках, которые предусматривают проведение пропорциональных выборов с порогом 3%. Мы, представители парламентской и непарламентской оппозиции, заявляем, что этот законопроект, разработанный инициативной группой, должен быть зарегистрирован", - сказал лидер "Новых правых", добавив, что "данный вопрос надо решить в ближайшее время".

В июне 2019 года грузинские оппозиционеры собрали около 300 тысяч подписей под требованием полностью отказаться от смешанной пропорционально-мажоритарной системы в пользу пропорциональной на парламентских выборах 2020 года. Эту инициативу остановит парламент, где у нее нет необходимой поддержки, заявили в правящей партии "Грузинской мечте". 14 июня первое заседание рабочей группы по реформе избирательного законодательства покинула парламентская оппозиция, заявив, что власти пытаются утопить реформу в обсуждении второстепенных вопросов.

Еще одно требование оппозиции к властям, по словам Кацитадзе, заключается в создании Комиссии по общественному обсуждению конституционных поправок, в состав которой вошли бы представители власти и общественности, Центральной избирательной комиссии, парламентской и непарламентской оппозиции, а также участники протестных акций.

Правящая партия 1 июля в 14.00 (13.00 мск) проведет презентацию избирательных изменений "Пропорциональные выборы 2020".

"Грузинская мечта" приглашает представителей политических партий, Центральную избирательную комиссию, аккредитованный в Грузии дипломатический корпус, международные и неправительственные организации", - цитирует заявление политической силы "Грузия-Online".

Переход к пропорциональной избирательной системе - это большая победа общества и большое поражение "Грузинской мечты", сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель парламентской фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

В то же время, по его словам, "Национальное движение" не будет принимать участия в презентации конституционных изменений, организованных "Грузинской мечтой".

"Мы примем участие во всех обсуждениях конституционных изменений, которые предусмотрены законом и регламентом парламента. Что касается партийного мероприятия "Грузинской мечты", туда мы не собираемся идти. Никакие презентации не отодвинут на второй план требование об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария. Должны быть выполнены все три требования. Такова воля народа", - привело слова Гоциридзе агентство "ИнтерпрессНьюс".

"Грузинская мечта" не имеет конституционного большинства в парламенте и "не сможет одна провести конституционные изменения, для этого ей понадобятся голоса парламентской оппозиции", заявила сегодня вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили.

"Национальное движение" является одной из главных оппозиционных сил в стране и, конечно, если у них есть желание прийти на эту встречу или поговорить, у них не будет проблем", - цитирует Чугошвили агентство "Sputnik-Грузия".

Она подчеркнула, что правящая партия не будет вести переговоры лишь с отдельным политиками, "которые выступают с призывами о свержении власти".

Парламент Грузии является однопалатным и формируется по результатам всеобщих прямых равных выборов на четырехлетний срок. В его состав входят 150 депутатов, избираемых на четыре года по смешанной системе. В конце 2011 года были утверждены изменения в Конституцию Грузии, в соответствии с которыми, по мажоритарной системе избираются 73 депутата, а по пропорциональной (партийным спискам) - 77. Проходной барьер, установленный для партий, претендующих на прохождение в парламент, составляет 5% голосов избирателей, говорится в справке "Кавказского узла" Парламент Грузии".

Акции протеста в Тбилиси начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".