Участники акции в Тбилиси обвинили Гахарию в цинизме

30 июня 2019, 03:13

Участники "Марша свободы" заявили, что министр МВД Грузии Георгий Гахария пытается оправдать себя всеми путями и уйти от ответственности за разгон протестующих.

Как писал "Кавказский узел", после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Последним их требованием осталась отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Участники митинга 27 июня совершили шествие к резиденции лидера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, показав ему символическую "желтую карточку".

29 июня в Тбилиси прошел "Марш свободы", участники которого потребовали отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахарию. В 19.00 по местному времени (18.00 мск) несколько тысяч человек вышли на Площадь свободы и примерно в 20.45 (21.45 мск) двинулись в сторону парламента. Полиция перекрыла движение, и колонна беспрепятственно прошла 400 метров к парламенту, где также собралось множество людей, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Глава МВД Грузии Георгий Гахария 27 июня взял на себя ответственность за действия полиции после начала протестов. По его словам, полицейские выполняли свой долг, и он останется на посту министра до тех пор, как завершится расследование. "Если эти пули смертельны, то это моя ответственность, и я несу ответственность за законность использования этих пуль", - сказал он.

28 июня Георгий Гахария заявил, что акция 20 июня приняла "абсолютно насильственный характер".

«Были осуществлены организованными группами конкретные штурмы на полицию и государственные институты, конкретно на парламент. Разумеется, полиция была обязана действовать», - цитирует Гахарию "Грузия-онлайн".

По словам министра МВД, полицейские не нарушали закон.

«Полиция защитила государственный институт, парламент, защитила гражданский порядок и конституцию, и не допустила в стране насильственное вторжение в государственный институт"- заявил глава МВД.

Люди, пришедшие на митинг, заявили корреспонденту "Кавказского узла", что слова Гахарии циничны.

«Он циничен и пытается оправдать себя всеми путями. Но оправдывать это ни в коем случае нельзя. И он уйдет. Иванишвили пожертвует им, поскольку готов сдать любого, лишь бы лично его – Иванишвили – не трогали», - сказал инженер Гуджа из Тбилиси.

"У Иванишвили нет выхода, кроме как отдать Гахарию", - считает педагог Светлана Губиева. По ее словам, Иванишвили виновен в упадке экономики в государстве и "разрушении государственных институтов".

"Сегодня у народа нет доверия ни к парламенту, ни к правительству, ни к полиции», - сказала она.

"Я считаю, что это его заявление - просто уход от ответственности. Он вроде бы и говорит, что несет ответственность, но это не так", - считает инженер Ладо Асламазишвили. По его словам, Гахария "обязан уйти в отставку".

"Никакого морального права занимать должность министра внутренних дел у него нет", - заявил он.

«Когда в людей стреляю пулями для крупных животных, заявление Гахарии просто бессовестно! Если вина на активистах, то логичен вопрос, почему отправили в отставку Кобахидзе? Если они тогда взяли на себя политическую ответственность, то и сегодня должны отправить в отставку Гахарию», - сказал Тамази Хеладзе.

Протесты в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Акции продолжаются в ежедневном режиме. Их участники добились отставки спикера парламента и теперь добиваются отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.