Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 июля 2019, 16:19

Сотрудница Пенсионного фонда в Ингушетии обвинена в хищении 10 миллионов

Передано в суд дело бухгалтера ингушского отделения Пенсионного фонда, которая, по версии следствия, необоснованно перечислила 10 миллионов рублей своим знакомым и затребовала от них эти деньги себе.

По данным правоохранителей, всего с декабря 2017 по март 2018 года бухгалтер подготовила 14 платежных поручений, причем получатели денег от Пенсионного фонда не знали, что соучаствуют в преступлении. Они перечисляли деньги на расчетный счет обвиняемой или передавали ей их лично, утверждает Генпрокуратура.

За время предварительного следствия женщина частично возместила причиненный ею ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей. Представитель Пенсионного фонда заявил гражданский иск о взыскании с женщины всей суммы ущерба. Уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере" направлено в Магасский районный суд, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России. Обвиняемой грозит до десяти лет заключения.

Комментариями от обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с маткапиталом в Ингушетии", "Жители Дагестана заподозрены в мошенничестве при получении материнского капитала", "Две жительницы Дагестана заподозрены в незаконном получении маткапитала".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 июля 2019, 17:22

  • Дело Гаджиева подчеркнуло проблему давления на журналистов в Дагестане

    Корреспондент газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, арестованный по делу о финансировании терроризма, пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, заявил учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

11 июля 2019, 16:49

11 июля 2019, 16:31

  • Госдума одобрила статус ветеранов для дагестанских ополченцев

    Депутаты Госдумы приняли сегодня в первом чтении законопроект, причисляющий к ветеранам боевых действий добровольцев, противостоявших вторжению чеченских боевиков в Дагестан. Председатель российского парламента пообещал рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.

11 июля 2019, 16:16

11 июля 2019, 15:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы