Сотрудница Пенсионного фонда в Ингушетии обвинена в хищении 10 миллионов

11 июля 2019, 16:19

Передано в суд дело бухгалтера ингушского отделения Пенсионного фонда, которая, по версии следствия, необоснованно перечислила 10 миллионов рублей своим знакомым и затребовала от них эти деньги себе.

По данным правоохранителей, всего с декабря 2017 по март 2018 года бухгалтер подготовила 14 платежных поручений, причем получатели денег от Пенсионного фонда не знали, что соучаствуют в преступлении. Они перечисляли деньги на расчетный счет обвиняемой или передавали ей их лично, утверждает Генпрокуратура.

За время предварительного следствия женщина частично возместила причиненный ею ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей. Представитель Пенсионного фонда заявил гражданский иск о взыскании с женщины всей суммы ущерба. Уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере" направлено в Магасский районный суд, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России. Обвиняемой грозит до десяти лет заключения.

Комментариями от обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел" не располагает.