09 июля 2019, 20:24
Житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму
Суд назначил штраф жителю Сулейман-Стальского района, признав его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсети, сообщила сегодня прокуратура.
По данным ведомства, житель Сулейман-Стальского района разместил в свободном доступе на своей странице в социальной сети текст, содержащий призывы к экстремистской деятельности.
Сулейман-Стальский районный суд признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния ему назначено наказание в виде штрафа, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 280 УК РФ - пять лет лишения свободы.
"Кавказский узел" ранее писал, что в мае за призывы к экстремизму был осужден житель Кизилюрта. Суд назначил ему два года условно, признав виновным в публикации видеоролика с призывами к экстремизму в соцсети.