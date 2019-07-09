09 июля 2019, 20:24

Житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму

Суд назначил штраф жителю Сулейман-Стальского района, признав его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсети, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, житель Сулейман-Стальского района разместил в свободном доступе на своей странице в социальной сети текст, содержащий призывы к экстремистской деятельности.

Сулейман-Стальский районный суд признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния ему назначено наказание в виде штрафа, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 280 УК РФ - пять лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае за призывы к экстремизму был осужден житель Кизилюрта. Суд назначил ему два года условно, признав виновным в публикации видеоролика с призывами к экстремизму в соцсети.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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