ЦИК Нагорного Карабаха отчитался о подготовке к местным выборам

09 июля 2019, 04:23

Более тысячи человек приняли участие в курсах подготовки кандидатов в члены избирательных комиссий на местных выборах в Нагорном Карабахе. Об участии в выборах уже заявили представители крупнейшей партии "Свободная Родина" и оппозиционного "Национального возрождения", которые назвали их подготовкой к президентским и парламентским выборам в 2020 году.

Выборы в органы местного самоуправления в 228 общинах Нагорного Карабаха, в том числе в Степанакерте, пройдут 8 сентября 2019 года, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Центризбиркома Нагорного Карабаха Елена Костандян.

По ее словам, 8 июля завершились курсы профессиональной подготовки кандидатов в члены избирательных комиссий. В курсах приняли участие 1031 человек.

Подготовительные курсы для кандидатов в члены избирательных комиссии проходили во всех районах республики, в них участвовали как представители различных политических сил, так и простые граждане, сообщила Костандян.

«Участвовали 380 человек в Степанакерте, 108 – в Мартакертском районе, 153 – в Мартунинском районе, 179 – в Аскеранском районе, 105 – в Гадрутском районе, 48 человек – в Кашатагском районе, 35 – в Шушинском районе и 23 – в Шаумянском районе», - сообщила она.

По данным ЦИК, начался процесс аккредитации журналистов и наблюдателей на выборах.

«Не более двух журналистов и двух фотографов или двух видеокамер с каждого СМИ подлежат аккредитации. Аккредитация местных журналистов и наблюдателей проводится до 29 августа, а иностранных - до 7 сентября», - сообщила Костандян.

Она добавила, что по состоянию на 8 июля заявки на аккредитацию от СМИ или наблюдателей пока не поступали.

Подать документы на регистрацию на выборах можно с 4 по 9 августа, регистрация кандидатов состоится с 9 по 14 августа. С 15 августа начнется предвыборная агитация, которая завершится 6 сентября в 00.00 по местному времени, сообщил на заседании ЦИК заместитель председателя ЦИК Егише Арзуманян.

«Сумма расходов избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 8 сентября 2019 года - 77 миллионов 958 тысяч 520 драмов (более 163 тысяч долларов)», - также сообщил он.

Местные выборы станут подготовкой к президентским и парламентским

Крупнейшая партия Нагорного Карабаха «Свободная Родина» намерена принять активное участие в выборах в органы местного самоуправления, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь партии Ваграм Погосян.

«Наша партия будет участвовать на выборах во всех районах Арцаха (Нагорного Карабаха) и в Степанакерте. Сколько кандидатов и в каких общинах - еще предстоит обсудить на собраниях партии», - сообщил он.

По его словам, «на выборах 8 сентября все политические силы должны принимать активное участие, потому что выборы в органы местного самоуправления являются показателем для общенациональных выборов, особенно парламентских».

Оппозиционная партия «Национальное возрождение» также будет участвовать в выборах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель партии Айк Ханумян.

«На данный момент есть предположительные кандидаты в разных общинах. Но конкретное окончательное решение будет принято после обсуждений с территориальными органам партии», - отметил Ханумян.

«Выборы в органы местного самоуправления станут подготовкой к президентским и парламентским выборам в 2020 году и, возможно, покажут расклад сил, которые существуют на данный момент», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Тигран Григорян.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе пройдут весной 2020 года.

Он также считает, что выборы станут тестом для политических сил Нагорного Карабаха.

«Возможно появление независимых кандидатов, потому что на сегодня ситуация в республике... более свободная. Сейчас есть возможности для людей, которые раньше не имели доступ к политике», - сказал политолог.