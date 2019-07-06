Суд повторно признал обыски в доме Мусы Мальсагова законными

06 июля 2019, 04:38

Позиция Магасского районного суда по вопросу о законности обысков в доме Мусы Мальсагова вошла в противоречие с мнением Верховного суда Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая силовики в Ингушетии пришли с обысками в республиканское отделение Красного Креста, а также изъяли два телефона и печать из расположенного рядом офиса Всемирного ингушского конгресса. Обыски были также проведены ряде других общественных организаций. 2 июля Верховный суд Ингушетии отменил постановления Магасского райсуда, которыми обыски в доме Мусы Мальсагова, а также в офисах Красного Креста, Ингушского комитета национального единства и "Опоры Ингушетии" были признаны законными.

Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев были арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти после того, как 26 марта жители республики без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. В этот же день началось противостояние с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в республике преследованиям подверглись не менее 96 активистов, не менее чем против 29 человек возбуждены уголовные дела.

Магасский районный суд вновь вынес постановление о признании обысков у Мальсагова законными, сообщила 5 июля корреспонденту "Кавказского узла" супруга Мусы Мальсагова Марем Точиева.

"Они не отменили решение Верховного суда, а заново вынесли новое решение", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев.

Он напомнил, что ранее Верховный суд Ингушетии постановил, что судебный контроль над обысками, которые проводят следователи главного следственного управления СК РФ должен осуществлять Ессентукский городской суд Ставропольского края, а не Магасский районный суд.

"Магасский районный суд и Верховный суд Республики Ингушетия не могут определиться, какой же суд все-таки должен проверять законность обысков", - резюмировала Марем Точиева.

На сайте Верховного суда Ингушетии, а также Магасского районного суда, по данным на 6 июля 03.31 мск, нет информации по поводу принятых решений.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".