04 июля 2019, 03:26
Кубанский депутат заподозрен в укрывательстве прогулов дочери
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края оформил дочь на должность своей помощницы. Пока она отдыхала за границей, он подписывал ей табели учета рабочего времени, полагает следствие.
По версии следствия, дочь депутата в течение 2013-2015 годов несколько раз выезжала на летний отдых за пределы России, а в это время числилась на рабочем месте и ей начислялась зарплата.
"Подозреваемый... подписал табели учета рабочего времени, которые впоследствии были переданы в финансовый отдел Законодательного собрания Краснодарского края", - сообщило 3 июля Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. На основании фиктивных документов помощнице депутата было начислено более свыше 68 тысяч рублей зарплаты, отмечает ведомство.
В отношении депутата возбуждено дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ), сообщило ведомство. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Подозреваемым по делу является председатель комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Николай Кравченко, передает со ссылкой на сообщение сотрудника ведомства "Кубань 24".
На сайте Законодательного собрания Краснодарского края комментариев относительно уголовного дела в отношении депутата нет по данным на 2.00 мск 4 июля. Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.
"Кавказский узел" также писал, что в феврале депутат муниципального совета Горячего Ключа была заподозрена в том, что фиктивно оформила подругу на должность своего заместителя в городской школе и получила более 1 миллиона рублей ее зарплаты.