Кубанский депутат заподозрен в укрывательстве прогулов дочери

04 июля 2019, 03:26

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края оформил дочь на должность своей помощницы. Пока она отдыхала за границей, он подписывал ей табели учета рабочего времени, полагает следствие.

По версии следствия, дочь депутата в течение 2013-2015 годов несколько раз выезжала на летний отдых за пределы России, а в это время числилась на рабочем месте и ей начислялась зарплата.

"Подозреваемый... подписал табели учета рабочего времени, которые впоследствии были переданы в финансовый отдел Законодательного собрания Краснодарского края", - сообщило 3 июля Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. На основании фиктивных документов помощнице депутата было начислено более свыше 68 тысяч рублей зарплаты, отмечает ведомство.

В отношении депутата возбуждено дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ), сообщило ведомство. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Подозреваемым по делу является председатель комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Николай Кравченко, передает со ссылкой на сообщение сотрудника ведомства "Кубань 24".

На сайте Законодательного собрания Краснодарского края комментариев относительно уголовного дела в отношении депутата нет по данным на 2.00 мск 4 июля. Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале депутат муниципального совета Горячего Ключа была заподозрена в том, что фиктивно оформила подругу на должность своего заместителя в городской школе и получила более 1 миллиона рублей ее зарплаты.