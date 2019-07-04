Законодательное собрание Краснодарского края. Фото: пресс-служба ЗСК КК, http://www.kubzsk.ru

04 июля 2019, 03:26

Кубанский депутат заподозрен в укрывательстве прогулов дочери

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края оформил дочь на должность своей помощницы. Пока она отдыхала за границей, он подписывал ей табели учета рабочего времени, полагает следствие.

По версии следствия, дочь депутата в течение 2013-2015 годов несколько раз выезжала на летний отдых за пределы России, а в это время числилась на рабочем месте и ей начислялась зарплата.

"Подозреваемый... подписал табели учета рабочего времени, которые впоследствии были переданы в финансовый отдел Законодательного собрания Краснодарского края", - сообщило 3 июля Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. На основании фиктивных документов помощнице депутата было начислено более свыше 68 тысяч рублей зарплаты, отмечает ведомство.

В отношении депутата возбуждено дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ), сообщило ведомство. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Подозреваемым по делу является председатель комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Николай Кравченко, передает со ссылкой на сообщение сотрудника ведомства "Кубань 24".

На сайте Законодательного собрания Краснодарского края комментариев относительно уголовного дела в отношении депутата нет по данным на 2.00 мск 4 июля. Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале депутат муниципального совета Горячего Ключа была заподозрена в том, что фиктивно оформила подругу на должность своего заместителя в городской школе и получила более 1 миллиона рублей ее зарплаты.

Примечание:

"Сельский депутат на Кубани заподозрен в присвоении 621 тысячи рублей", "Депутат думы Геленджика осужден за аферы на 66 млн рублей", "Кубанский депутат обвинен в махинациях с землей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 07:35

04 июля 2019, 07:07

04 июля 2019, 06:15

04 июля 2019, 05:32

04 июля 2019, 05:22

  • Активисты выступили против строительства нефтебазы в порту Сочи

    Организация погрузочно-разгрузочной базы нефтепродуктов в морском порту Сочи нанесет вред экологии города-курорта и отпугнет туристов, заявили участники "круглого стола". Законность размещения такого объекта в курортном городе должна установить прокуратура, считают активисты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи