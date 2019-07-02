02 июля 2019, 17:45
Чиновник в Назрани заподозрен в махинациях с землей
Замглавы одного из административных округов Назрани заверил подложные документы на земельные участки муниципалитета, заявило следствие.
По данным следователей, подозреваемый, подтвердивший не существующие в действительности права на землю, действовал в личных интересах. Он причинил муниципалитету значительный ущерб, заявили представители следствия, не уточнив размера ущерба.
Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ингушетии.
Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает. На сайте администрации Назрани по состоянию на 17:45 мск 2 июля информации об этом деле нет.
"Кавказский узел" писал, что 24 июня бывший глава Минэкономики Ингушетии также был заподозрен в превышении полномочий.
"Чиновники и банковские работники в Ингушетии обвинены в хищении 335 миллионов", "Чиновники Минтруда Ингушетии обвинены в хищении 34 миллионов", "Ингушские чиновники обвинены в мошенничестве на 82 миллиона".
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