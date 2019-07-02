02 июля 2019, 17:45

Чиновник в Назрани заподозрен в махинациях с землей

Замглавы одного из административных округов Назрани заверил подложные документы на земельные участки муниципалитета, заявило следствие.

По данным следователей, подозреваемый, подтвердивший не существующие в действительности права на землю, действовал в личных интересах. Он причинил муниципалитету значительный ущерб, заявили представители следствия, не уточнив размера ущерба.

Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ингушетии.

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает. На сайте администрации Назрани по состоянию на 17:45 мск 2 июля информации об этом деле нет.

"Кавказский узел" писал, что 24 июня бывший глава Минэкономики Ингушетии также был заподозрен в превышении полномочий.

Примечание:

"Чиновники и банковские работники в Ингушетии обвинены в хищении 335 миллионов", "Чиновники Минтруда Ингушетии обвинены в хищении 34 миллионов", "Ингушские чиновники обвинены в мошенничестве на 82 миллиона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 июля 2019, 18:59

  • Грузинский суд оставил депутата Мелию на свободе

    Апелляционный суд Тбилиси отклонил сегодня ходатайство прокуратуры об аресте депутата от "Единого национального движения" Ники Мелии. Перемещения Ники Мелии будут отслеживаться с помощью электронного браслета.

02 июля 2019, 18:51

02 июля 2019, 18:40

02 июля 2019, 18:18

02 июля 2019, 17:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки