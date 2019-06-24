Вход в здание Минэкономики Иншушетии. Фото Магомет Евлоев http://gazetaingush.ru/news/vlasti-ingushetii-opredelili-mesto-dlya-vozvedeniya-sanatorno-kurortnogo-klastera

24 июня 2019, 13:30

Министр экономики Ингушетии заподозрен в превышении полномочий

Суд оставил под подпиской о невыезде бывшего главу Минэкономики Ингушетии, заподозренного в необоснованном предоставлении льгот бизнесмену, сообщили источники.

По данным источника, уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, бывшему министру грозит до 10 лет заключения.

"Мужчина подозревается в незаконной выдаче индивидуальному предпринимателю статуса инвестора, что позволило руководителю ИП пользоваться землей безвозмездно и не платить арендную плату за землепользование в бюджет", - процитировал сегодня слова источника "Интерфакс".

Подозреваемый оставлен на свободе под подпиской о невыезде, сообщила сегодня "Комсомольская правда".

На сайтах министерства экономики Ингушетии и республиканского главка Следкома по состоянию на 13:30 мск 24 июня нет комментариев относительно этого уголовного дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Контрольно-счетная палата Ингушетии заявила о неэффективном использовании сотрудниками министерств и ведомств региона 677,9 миллиона рублей бюджетных средств. За 2018 год 21 чиновник привлечен к ответственности, сумма штрафов должностных лиц составила 1,1 миллиона рублей, сообщило ведомство.

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