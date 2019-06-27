27 июня 2019, 23:42

Список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесии возглавил Жириновский

На предстоящих выборах в парламент Карачаево-Черкесии первым в списке кандидатов от ЛДПР идет лидер партии Владимир Жириновский, за ним следует координатор регионального отделения ЛДПР Олег Жедяев, сообщили сегодня в реготделении партии.

Как писал "Кавказский узел", избирательная комиссия Карачаево-Черкесии отказала в регистрации списков кандидатов местным отделениям "Партии возрождения России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". 24 июня юристы одной из партий заявили, что обжалуют это решение избиркома.

Голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии назначено на 8 сентября, в тот же день местные жители изберут депутатов шести районных и шести сельских советов.

Список кандидатов в депутаты парламента Карачаево-Черкесии VI созыва был утвержден на конференции регионального отделения ЛДПР, передает сегодня  "Интерфакс-Юг" со ссылкой на координатора регионального отделения ЛДПР Олега Жедяева. Первым в списке идет Владимир Жириновский, вторым значится сам Жедяев, третьим - предприниматель Александр Чайка, отметил он.

Всего в списке 44 кандидата, большинство из которых ранее не имели отношения к политике, а также два действующих депутата парламента, пишет со ссылкой на Жедяева ТАСС.

Напомним, Жириновский участвовал в выборах в Карачаево-Черкесии в 2017 году, он возглавил список кандидатов от партии на выборах в городскую думу Черкесска.

Примечание:

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