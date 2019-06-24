24 июня 2019, 14:28

Две партии в Карачаево-Черкесии не допущены к выборам в парламент

Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии отказала в регистрации списков кандидатов местным отделениям «Партии Возрождение России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Юристы одной из партий намерены обжаловать это решение избиркома.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии было решено провести 8 сентября, в тот же день местные жители изберут депутатов шести районных и шести сельских советов.

Списки кандидатов двух карачаево-черкесских отделений партий не были зарегистрированы избирательной комиссией республики. «Партия Возрождения России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» допустили нарушения законодательства, сообщает сегодня «Черкесск. Портал». В частности, подготовленный на внеочередном собрании «Партии Возрождения России» список кандидатов был заверен не руководителем аппарата партии, как требует закон, а главой президиума центрального совета партии.

Юристы партии назвали причины отказа избиркома республики незаконными и заявили о намерении обжаловать это решение в суде. Также жалобы подготовлены в Центризбирком, Следственный комитет России и президенту страны, отмечает сегодня издание NewsTracker. По мнению активистов «Партии Возрождения России», основания, представленные республиканским избиркомом, не могут служить основаниями для отказа в регистрации. Кроме того, политическое объединение не уведомили о выявленных в документах недостатках, что лишает их возможности исправить все нарушения и зарегистрировать список до 30 июня, уточняет издание.

Народное собрание Карачаево-Черкесии состоит из 50 депутатов. Выборы регионального парламента предыдущего, V созыва состоялись 14 сентября 2014 года. За "Единую Россию" проголосовали 73,5%  избирателей, за КПРФ – 9,38%, за партию "Патриоты России" - 6,38%, за "Справедливую Россию" - 6,26%, за ЛДПР – 4,22%, говорится в справке, подготовленной "Кавказским узлом".

На сайтах избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, а также «Партии Возрождения России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на 14.10 мск сегодня нет информации об отказе в регистрации списка кандидатов.

Примечание:

"Суд назначил проверку подписей в документах о регистрации КПРФ на выборах в Северной Осетии", "Политологи сочли неэффективной тактику "Коммунистов России" в Северной Осетии", "Участник голодовки за права осетинских коммунистов госпитализирован в Москве".

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