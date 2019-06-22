Дагестанский депутат заключен под домашний арест по делу о хулиганстве

22 июня 2019, 09:11

Депутат городского собрания Избербаша подозревается в том, что попытался избить водителя коммунальной службы, угрожая ему пистолетом, сообщили следователи 21 июня.

По данным следствия, 15 июня депутат выехал к жилому дому, который коммунальные службы Избербаша принудительно отключили от самовольно подключенного водоснабжения. По дороге он преградил путь специализированной машине и в грубой форме потребовал от ее водителя вернуться к месту проведения работ. В этот момент рядом остановился эскалатор коммунальной службы и депутат потребовал от него того же. При этом он ругался, выражаясь нецензурно, и сильно хлопал дверью машины. Затем подозреваемый достал травматический пистолет и, высказывая угрозы, поднялся на подножку экскаватора, рукояткой пистолета разбил ветровое стекло, попытавшись нанести удары водителю, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

Депутат подозревается по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве такового). В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении, опубликованном 21 июня на сайте ведомства.

Часть первая статьи 213 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле дагестанский депутат был заподозрен в избиении человека. По мнению следователей, он депутат сельсовета в Рутульском районе умышленно ударил по голове сотрудника стройфирмы, причинив тяжкий вред его здоровью.