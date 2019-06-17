Жильцам сгоревшего дома в Сунже предложены квартиры

17 июня 2019, 05:16

Сгоревший дом был признан в прошлом году аварийным, жильцам предложены квартиры, рассказал глава администрации Сунжи Магомет Албаков. Он заявил, что можно сделать ремонт сгоревшего дома, но лучшим выходом для жильцов назвал переселение.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в Сунже на улице Заводская произошел пожар в одноэтажном жилом бараке. Один человек госпитализирован. Оставшихся без жилья десять семей временно разместили в местной школе.

Глава администрации города Сунжа Магомет Албаков рассказал 16 июня корреспонденту "Кавказского узла", что погорельцам дома на улице Заводская были предоставлены питание и вода.

«Мы предложили жильцам пункты временного размещения в школе № 1, но они отказались... Все им предоставили - водовоз, поваров, а они не захотели переезжать, сказали, что не могут оставить скот без присмотра... Инвесторы и глава (республики Юнус-Бек Евкуров) предложили им квартиры. Это 36 соток, десять квартир на все семьи. В прошлом году жильцы этого дома просили квартиры, была создана межведомственная комиссия, и дом признан аварийным. Глава сказал, давайте снесем этот дом, десять квартир готовы выделить, и даже ремонт сделают косметический»,- сказал Албаков.

Он предложил сделать ремонт аварийного дома.

"Ремонт в течение трех дней сделаем этого дома в любом случае. Хотя если в квартиры они вселятся, будет еще лучше", - сказал он. По его словам, это дома 1972 года постройки, в котором жили работников колхоза и совхоза.

"Квартиры в нем приватизированы, оформлены на жильцов", - отметил Албаков.

«Это капитальный квартирный дом из кирпича, одноэтажный... Никто (при пожаре) не пострадал, кроме одного человека, который порезал руку. Мы все выкидывали при пожаре, не знаю, откуда силы взялись. Экспертного заключения пока не было, не установлена причина еще. В основном 5-6 квартир пострадало. Им квартиры предложили квартиры - стройвариант… Всего 60 человек - 13 детей, 5 инвалидов. Комиссия и инвесторы здесь были, и жильцам было предложено взамен этого участка предоставить квартиры. И ремонт сделают», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" помощник главы администрации Сунжи Илез Тумгоев.

"Квартиры уже готовы, осталось только их согласие. В течение месяца или двух недель могут заселиться. Если же жильцы не согласятся на этот вариант, то будут ждать программы по улучшению жилищных условий. Четыре человека имеют право собственности, другие имеют выписки из домовых книг", - также отметил он.

По словам жительницы дома Натальи Савелюк, дом относился раньше к совхозу Красной Армии.

Житель дома, инвалид-колясочник Сали Баркинхоев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что чиновники предложили жильцам квартиры.

«Сказали, что дадут квартиры. Не знаю, кому верить. Я старый человек, инвалид. Этот дом - единственное что у меня есть за всю жизнь. Я трудился, и на старости лет это мое единственное жилье... Жена тоже инвалид», - сказал он.

«Администрация предоставляла нам пункт временного размещения, мы отказались. Условия нам предоставляли, воду привозили», - подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Лидия.