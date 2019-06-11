11 июня 2019, 08:10

10 семей остались без жилья после пожара в Ингушетии

В Сунже произошел пожар в одноэтажном жилом бараке, один человек госпитализирован. Оставшихся без жилья десять семей временно разместили в местной школе.

Возгорание произошло в Сунже по улице Заводская, 112 вечером 10 июня в одноэтажном жилом бараке.

Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 19:00, полностью он был ликвидирован в 19:15, сообщает на своем сайте ГУ МЧС по Ингушетии. 

Во время инцидента пострадал местный житель Магомед Дзугаев, он серьезно ранен осколком стекла. Его доставили в Сунженскую центральную районную больницу, сообщает интернет-газета "Ингушетия".

В результате пожара сгорели несколько квартир и общая кровля дома, без крыши над головой остались 10 семей. Часть имущества благодаря помощи соседей удалось спасти. Жителей аварийного дома 1960 годов постройки должны были в ближайшее время переселить в новые квартиры, информирует издание.

Прибывшие представители администрации города приняли решение перевезти людей в первую школу для временного размещения. Для пострадавших организован пункт временного размещения со всеми удобствами и кухней. Часть семей отказались от пребывания в пункте временного размещения и разместились у своих родственников, проживающих в городе, сообщили в мэрии.

На место происшествия прибыла испытательная пожарная лаборатория, которая устанавливает причину возгорания. Предварительно рассматриваются две основные версии пожара - короткое замыкание электропроводки и неосторожное использование газовой печи.

Одноэтажный жилой барак, по данным мэрии Сунжи, был в собственности у колхоза, он временно предоставлялся для проживания работников на период трудовой деятельности. После распада колхоза часть жителей стали обустраивать жилье с последующей приватизацией, как место постоянного проживания, несмотря на то, что должны были освободить квартиры. Это домовладение не является муниципальной собственностью, информирует со ссылкой на мэрию Сунжи "Интерфакс".

Примечание:

"Крупный пожар произошел в магазине в Ингушетии", "Спасатели предупредили о риске возникновения пожаров в Ингушетии", "Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Ингушетии".

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