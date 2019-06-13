Очевидцы рассказали о взрыве возле школы в Кабардино-Балкарии

13 июня 2019, 21:13

В результате взрыва возле школы в селении Дугулубгей пострадавших нет: за несколько минут до происшествия дети ушли на завтрак, рассказал завхоз школы. Местные жители выдвинули версию о взрывном устройстве, приведенном в действие дистанционно. Однако правоохранительные органы не прокомментировали ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", по данным источника, неустановленное взрывное устройство сработало сегодня возле забора школы №10 селения Дугулубгей, которое входит в городской округ Баксан. Силовики сообщили, что, по предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Завхоз школы Муаед Машезов подтвердил, что пострадавших в результате взрыва нет. "В настоящее время в школе функционирует летний лагерь, куда ходят дети младших классов. Именно в этом месте они играли, так как здесь за забором расположена спортплощадка. Так получилось, что за пять или десять минут до взрыва детей позвали на завтрак. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители предположили, что в арык, проложенный рядом со школьным забором, было заложено взрывное устройство, которое могло быть приведено в действие дистанционно. В результате взрыва часть бетонного забора, длиною в шесть метров, разрушилась, повреждены крыши близлежащих домов, выбиты стекла. Водой из арыка залило школьный двор. Здание школы не пострадало. К месту взрыва прибыли представители правоохранительных структур и МЧС. Территория была оцеплена и обследована саперами. Дежурившие на месте происшествия сотрудники полиции от комментариев воздержались, передала корреспондент "Кавказского узла".

Школа №10 селения Дугулубгей расположена на улице Кокова, в самом центре поселка, в ней обучаются 580 детей, сообщается на сайте школы.