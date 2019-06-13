Взрыв произошел рядом со школой в Кабардино-Балкарии

13 июня 2019, 14:57

Возле школы в селении Дугулубгей Кабардино-Балкарии произошел взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал, сообщили силовики.

Неустановленное взрывное устройство сработало возле забора школы №10 селения Дугулубгей, которое входит в городской округ Баксан. Информация об инциденте в экстренные службы поступила в 10:45 по местному времени 13 июня, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, пострадавших и жертв нет - в момент взрыва в школе не было людей. На месте работают саперы и оперативно-следственная группа, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

Официального подтверждения информации от силовых ведомств или экстренных служб пока не поступало.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июня в пятиэтажном доме в Адлерском районе Сочи произошел взрыв газа, 30 жильцов было эвакуировано. Угрозы обрушения или пожара не было, никто не пострадал.