Машина МЧС на месте происшествия. Фото Нины Зотиной, Юга.ру

11 июня 2019, 12:34

30 сочинцев эвакуированы после взрыва газа в многоэтажке

В пятиэтажном доме в Адлерском районе Сочи произошел взрыв газа, жильцы эвакуированы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Взрыв прогремел а первом этаже дома на Садовой улице сегодня утром, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Сотрудники МЧС вывели из здания 30 человек. Угрозы обрушения или пожара нет, однако на месте ЧП продолжают работать службы оперативного реагирования, говорится в сообщении, размещенном в 10:20 мск на официальном сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Проводится дополнительное обследование на наличие скрытых повреждений", - сказано в сообщении ведомства.

Причиной взрыва стала неосторожность хозяина квартиры на первом этаже, пишет РИА "ФАН" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

"Хозяин квартиры на первом этаже утром готовил завтрак и забыл выключить газ. В результате скопления произошел хлопок», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января в результате взрыва газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. К 28 января все пострадавшие были выписаны из больницы. На минувшей неделе губернатор Ростовской области пообещал восстановить поврежденные после взрыва газа шахтинские многоэтажки к сентябрю. На эти цели из резервного фонда региона выделено 42 миллиона рублей.

Примечание:

"Погорельцы в Железноводске предложили восстановить дом после пожара", "4,2 миллиона выделены жильцам дома в Чистоозерном после взрыва", "Власти пообещали погорельцам в Тисси-Ахитли деньги на новые дома".

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