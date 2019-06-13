Правозащитники в Германии остановили депортацию азербайджанского журналиста

13 июня 2019, 00:17

После депортации из Германии активист и журналист Bугар Нифтиев может быть арестован в Азербайджане, как это было с журналистом Афганом Мухтарлы, заявила организация азербайджанских политических эмигрантов в Европе AND. Остановить процесс депортации Нифтиева удалось только после вмешательства международных правозащитников и акции протеста в аэропорту Дюссельдорфа.

11 июня активист AND ("Bо имя демократии в Азербайджане") и сотрудник вещающего из Страсбурга телеканала Turan TV Bугар Нифтиев был задержан в Германии с целью депортации, говорится в заявлении организации, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" 12 июня.

"С учетом высокой вероятности его ареста и пыток в Азербайджане организация мобилизовала все ресурсы для предотвращения его высылки. B течение дня были установлены контакты с организацией "Репортеры без границ", МИД Германии, Федеральной полицией этой страны. Госструктуры ФРГ были уведомлены, что депортация Нифтиева в Азербайджан может вызвать международный гуманитарный и политический скандал", - сказано в заявлении.

Отмечается, что активисты AND и другие политэмигранты провели акцию протеста в аэропорту Дюссельдорфа, в ходе которой также "призвали власти Азербайджана прекратить преследование политэмигрантов и оппозиционеров внутри страны".

"Эти усилия принесли результаты. B последний момент Нифтиева сняли с самолета и освободили, депортация была отложена. Сейчас мы занимаемся вопросами отмены решения о его выдворении", - сообщил 12 июня корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель AND и руководитель Turan Tv Ганимат Захид.

Он также напомнил о "печальном опыте журналиста Афгана Мухтарлы, которому УВКБ ООН не обеспечил возможность выезда в безопасную страну".

"Мухтарлы был похищен в Тбилиси, доставлен в Азербайджан, арестован и осужден. Такая же участь едва не постигла и журналиста Фикрета Гусейнли, которого по запросу Азербайджана задержали в Киеве", - рассказал сопредседатель AND.

30 мая 2017 года оппозиционный азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, эмигрировавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что был похищен и насильно доставлен в Баку. 12 января 2018 года суд приговорил журналиста к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. 29 мая участники акции в Тбилиси потребовали освободить Афгана Мухтарлы. Сотрудничавший с Turan Tv журналист Фикрет Гусейнли был задержан в Киеве по запросу Азербайджана в ноябре 2017 года. Только после вмешательства посольства Нидерландов, где он получил убежище и гражданство, а также международных организаций, Гусейнли был освобожден из-под стражи. Однако только спустя полгода журналист смог покинуть Украину и вернуться в Европу.

Ганимат Захид выразил надежду, что власти ФРГ предоставят Нифтиеву статус беженца или позволят ему выехать в другую европейскую страну, где он может получить убежище.

Нифтиев был членом Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и вынужденно покинул Азербайджан в 2014 году, сообщил "Кавказскому узлу" зампред партии Гезяль Байрамлы.

"Вугар Нифтиев был членом Джалилабадской районной организации ПНФА. У него был в районе мелкий бизнес, однако из-за политической деятельности на него стали оказывать давление, угрожали отъемом бизнеса и уголовным преследованием. Однажды на него было совершено нападение, в ходе которого ему повредили руку. Он вынужден был бежать из страны", - заявил Байрамлы.

Он убежден, что "на родине Нифтиева ожидает преследование". "Мы знаем о случае с активистом партии "Мусават" Азадом Гасановым, которого по возвращении из Литвы, где он получил убежище, в Баку арестовали на второй же день. Есть печальный пример Мехмана Галандарова, который, вернувшись из Грузии, был арестован и умер при странных обстоятельствах в СИЗО", - сказала представитель ПНФА.

Политэмигрант Азад Гасанов был арестован в Баку 12 октября 2018 года. По его словам, он под пытками согласился с обвинением в незаконном обороте наркотиков. Адвокат заявил о нарушении прав Гасанова в СИЗО. Блогер, участник оппозиционных акций Мехман Галандаров скончался в бакинском СИЗО-1 в апреле 2017 года. Сабунчинская районная прокуратура Баку открыла уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, два сотрудника СИЗО были уволены, еще один получил выговор. Правозащитники и активисты усомнились в версии следствия о самоубийстве и потребовали провести независимое расследование обстоятельств смерти Галандарова.

Получить информацию о причинах возможной депортации Вугара Нифтиева, проживающего в Германии, в правоохранительных органах Азербайджана "Кавказскому узлу" пока не удалось.

Сам Нифтиев оказался недоступен для комментариев. Активисты AND рекомендовали ему не заниматься публичной деятельностью, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".