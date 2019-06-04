Пять человек арестованы в Дагестане по делу о махинациях с землей

04 июня 2019, 16:46

Следствие считает десять человек участниками преступного сообщества, созданного в Дагестане для махинаций с землей. Пятеро из них заключены под стражу, еще пятеро объявлены в федеральный розыск.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие считает, что сотрудники администрации Махачкалы и чиновники Росреестра и Кадастровой палаты России создали преступное сообщество для махинаций с землей. Причиненный государству ущерб оценивается в более чем 370 миллионов рублей. 22 мая силовики провели в Дагестане серию обысков по этому делу.

После арестов по этому делу сменилось руководство управления Росреестра по Дагестану, исполняющим обязанности руководителя ведомства 29 мая стал Николай Чернухин. Работа структур Росреестра долгое время не проверялась, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналист Милрад Фатуллаев и политолог Эдуард Уразаев.

Ряду сотрудников Росреестра и дагестанского филиала Кадастровой палаты, а также депутату Народного собрания предъявлены обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе" и "Создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения".

Пять обвиняемых, в том числе депутат, решением суда заключены под стражу. Еще пятерым обвинения предъявлены заочно, чиновники объявлены в федеральный розыск. Следствие не исключает, что это не все соучастники махинаций с землей.

Суд постановил арестовать 329 объектов недвижимости, принадлежащей предполагаемым членам преступного сообщества. Стоимость арестованного имущества оценивается в 20 миллиардов рублей, сообщило сегодня Следственное управление СКР по Дагестану.

Комментариев представителей Росреестра и Кадастровой палаты, а также арестованного депутата по поводу обнародованной сегодня следствием информации пока не поступало. На сайтах Росреестра и Кадастровой палаты по состоянию на 16:46 мск 4 июня отсутствует информация об уголовном преследовании сотрудников ведомства по делу о махинациях с землей в Дагестане.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".