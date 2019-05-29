Назначен глава дагестанского управления Росреестра

29 мая 2019, 22:19

Должность исполняющего обязанности руководителя Управления Росреестра по Дагестану занял Николай Чернухин, он сменил на этом посту арестованного по делу о махинациях с землей Шамиля Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая в связи с делом о махинациях с земельными участками, следствие заподозрило его в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. 27 мая Советский райсуд Махачкалы заключил его под стражу до 25 июля. Следствие не представило суду доказательств вины Гаджиева, заявила защита. Работа структур Росреестра долгое время не проверялась, обратили внимание журналист Милрад Фатуллаев и политолог Эдуард Уразаев.

Николай Чернухин назначен временно исполняющим обязанности руководителя Управления Росреестра по Дагестану, передает сегодня РИА "Дербент".

До этого назначения, с февраля 2018 года, Чернухин возглавлял Управление Росреестра по Северо-Кавказскому федеральному округу, пишут "Махачкалинские известия". В разные годы он также был замруководителя Управления Росреестра по Ставропольскому краю, руководителем Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии, исполнял обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Московской области, отмечает издание.

На сайте Росреестра по состоянию на 22.00 мск сегодня врио руководителя Управления Росреестра по Дагестану значится Шамиль Гаджиев.