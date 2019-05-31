Суд оставил в силе приговор азербайджанскому журналисту Нуреддину Исмайлову

31 мая 2019, 09:09

Бакинский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении главреда сайта Teref.az Нуреддина Исмайлова, приговоренного к 5,5 года лишения свободы условно по делу об антигосударственных призывах. Защита сочла решение суда необоснованным и намерена обжаловать.

Как писал "Кавказский узел", главред сайта Teref.az Нуреддин Исмайлов был обвинен в антигосударственных призывах после перепечатки статей с критикой руководства "Азерэнерджи" в связ с июльским блэкаутом. Его дело передали в суд 5 февраля. Исмайлову предъявили обвинения по статьям 281.2 (открытые призывы против государства), 309 (превышение должностных полномочий) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана. Сам журналист отверг все обвинения. Бакинский суд по тяжким преступлениям 28 марта признал Нуреддина Исмайлова виновным по всем трем статьям и приговорил его к 5,5 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, суд запретил ему занимать в течение двух лет должности в государственных и муниципальных органах власти.

3 июля 2018 года на электростанции в Мингячевире произошла авария, после которой весь Азербайджан на несколько часов остался без света. Вечером того же дня из-за новой аварии на ТЭС произошло еще одно массовое отключение света в Баку и ряде регионов страны. В тот же день произошло покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева. За публикации о сбоях в подаче электроэнергии и покушении на главу Гянджи Генпрокуратура потребовала закрыть ряд сайтов. В связи с размещением этой информации на сайтах bastainfo.com и criminalaz.com было возбуждено уголовное дело о намеренной публикации ложных сведений.

Рассмотрение жалобы на приговор состоялось 30 мая в Бакинском апелляционном суде.

"Мы просили апелляционный суд отменить приговор и закрыть дело по оправдательным основаниям. Оно было лишено правовых основ. Мы перепечатали эти статьи из других СМИ, и в них не было антигосударственных призывов. Просто говорилось, что в то время по закону госслужащие не имеют права вести бизнес, - а "Азерэнерджи", хотя и ОАО, но 100% акций принадлежат государству, ее теперь уже бывший руководитель имел бизнес. Он был ответственен за блэкаут, и президент уволил его. Так в чем же мы были не правы?" - сказал Исмайлов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, апелляционное разбирательство было необъективным.

"Ни одно ходатайство не было удовлетворено. Мы просили провести повторное частичное судебное следствие и пригласить на допрос сотрудника Академии наук, давшего политологическое экспертное заключение относительно наличия в публикациях антигосударственных призывов. Мы просили, чтобы он пришел в суд и предъявил доказательства наличия у него политологического образования. По нашим данным, у него нет диплома по специальности политолог. Но суд не удовлетворил ни это, ни другие ходатайства и оставил жалобу без удовлетворения. Мы подадим кассационную жалобу", - сказал Исмайлов.

Адвокат журналиста Эльчин Садыгов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" констатировал, что апелляционный суд "не устранил ошибок суда первой инстанции".

"За перепечатки по закону "О СМИ" издание не должно нести ответственности, если их содержание не опровергнуто. Кроме того, главный редактор сайта не относится к категории должностных лиц, а значит, Исмайлову неправомерно вменили статьи о превышении должностных полномочий и должностном подлоге. Мы пойдем дальше в Верховный суд. Если и он не восстановит справедливость, то есть перспективы выигрыша дела в ЕСПЧ", - отметил адвокат.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что жалоба Исмайлова оставлена без удовлетворения. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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