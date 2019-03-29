Азербайджанский журналист Нуреддин Исмайлов приговорен к условному сроку

29 марта 2019, 03:49

Суд в Баку приговорил главреда сайта Teref.az Нуреддина Исмайлова к 5,5 годам лишения свободы условно по делу об антигосударственных призывах. Защита намерена обжаловать приговор. Правозащитники преследование Исмайлова необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", главред сайта Teref.az Нуреддин Исмайлов был обвинен в антигосударственных призывах после перепечатки статей с критикой руководства "Азерэнерджи" из-за июльского блэкаута. Его дело передали в суд 5 февраля. Исмайлову предъявили обвинения по статьям 281.2 (открытые призывы против государства), 309 (превышение должностных полномочий) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана. Сам журналист отверг все обвинения.

3 июля 2018 года на электростанции в Мингячевире произошла авария, после которой весь Азербайджан на несколько часов остался без света. Вечером того же дня из-за новой аварии на ТЭС произошло еще одно массовое отключение света в Баку и ряде регионов страны. В тот же день произошло покушение на главу Гянджи Эльмара Велиева. За публикации о сбоях в подаче электроэнергии и покушении на главу Гянджи Генпрокуратура потребовала закрыть ряд сайтов. В связи с размещением этой информации на сайтах bastainfo.com и criminalaz.com было возбуждено уголовное дело о намеренной публикации ложных сведений.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 28 марта признал Нуреддина Исмайлова виновным по всем трем статьям и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. «Кроме того, суд запретил мне занимать в течение двух лет должности в государственных и муниципальных органах власти», - сказал Исмайлов корреспонденту "Кавказского узла".

Суд полностью согласился с прокурором, который выступил на процессе 18 марта и потребовал для Исмайлова 5,5 лет условно. Журналист считает приговор несправедливым и намерен обжаловать его.

«Во-первых, это были перепечатки, во-вторых, в этих публикациях нет антигосударственных призывов. В них было справедливо указано, что госслужащие не имеют права вести бизнес, - а «Азерэнерджи» хотя и ОАО, но 100% акций принадлежат государству. С другой стороны, государственная комиссия признала ошибки руководства «Азерэнерджи» в связи с аварией и блэкаутом, а президент компании Этибар Пирвердиев был уволен. Я пройду все инстанции в Азербайджане чтобы добиться оправдания. Если не удастся здесь, я подам жалобу в ЕСПЧ», - сказал Исмайлов корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат журналиста Эльчин Садыгов также раскритиковал приговор.

«Публикации на сайте Teref.az являются перепечатками, а по закону "О СМИ" издание не должно нести ответственность за перепечатку статей, если их содержание не опровергнуто. Это дело очень похоже на обвинения против руководителей сайтов criminalaz.com и bastainfo.com Анара Мамедова и Мустафы Гаджибейли. К этим делам тоже были привлечены свидетели, которые «прочитав публикации, испытали волнение». Примечательно, что один из таких свидетелей по делу Исмайлова, Урфан Дадашев, не мог даже прочитать клятву свидетеля. Ко всем трем делам лингвистическо-политологическую экспертизу проводил один и тот же специалист, по всем делам он выдавал практические идентичные выводы», - сказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

По закону главный редактор сайта не относится к категории должностных лиц, а значит Исмайлову неправомерно вменили статьи о превышении должностных полномочий и должностном подлоге, отметил защитник. Садыгов обратил внимание на еще одно совпадение: для всех трех главных редакторов - Исмайлова, Мамедова и Гаджибейли - прокуроры просили одинаковое наказание, 5,5 лет условно с двухлетним испытательным сроком. Суды во всех трех случаях вынесли одинаковые приговоры, предложенные обвинением.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Нуреддину Исмайлову 28 марта вынесен приговор.

Дела против Нуреддина Исмайлова, Анара Мамедова и Мустафы Гаджибейли имеют еще одну отличительную особенность: прокуратура сама возбудила уголовные дела за конкретные публикации, усмотрев в них «открытые призывы, направленные против государства», обратил внимание эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

«Журналистов у нас и раньше судили, но либо по сфабрикованным обвинениям за уголовные преступления, либо по диффамационным искам отдельных физических или юридических лица. В этом же случае прокуратура сама инициировала наказание журналистов за публикации. Активное ограничение свободы выражения в интернет-пространстве началось в 2016 году с блокировки сайтов, теперь уже привлекают к ответственности руководителей сайтов. Три издания могли быть выбраны для показательных процессов, чтобы другим неповадно было. Условные наказания - это тоже форма давления, в любой момент эти журналисты могут оказаться за решеткой, поэтому у них всегда может срабатывать самоцензура. Они будут ограничены также в свободе передвижения», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Обвинения по всем трем делам главредов также совпадают "написаны словно под копирку", это еще один признак фальсификации дела, уверен юрист Института прав медиа Халид Агалиев.

"Следствие ссылается на то, что публикации сайтов вызывали у некоторых людей стресс и волнение, однако это не основание для наказания журналистов. Есть прецедентное решение ЕСПЧ "Фатуллаев против Азербайджана" - журналист неправомерно был осужден за публикацию о предполагаемых террористических атаках на Баку, которая вызвала тревогу у неких иностранцев. За предположения журналист не может быть привлечен к ответственности. Исмайлов, Мамедов и Гаджибейли публиковали статьи о событиях, вызвавших общественный интерес – энергетическом блэкауте и покушении на главу Гянджи. СМИ вправе представлять различные версии произошедшего, чтобы донести до людей разные мнения. Наказывая этих журналистов, прокуратура создает прецедент для преследования медиа в будущем, чтобы СМИ воздерживались от публикаций мнений, противоречащих официальной версии", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

На странице "Преследование активистов" "Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах Кавказа. В разделе "Справочник" размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".