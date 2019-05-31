Муса Мальсагов. Фото: Голос Народа https://www.youtube.com/watch?v=9FPiqF5l3Nc

31 мая 2019, 06:17

Силовики пытаются надавить на ингушский Красный Крест из-за претензий к Мусе Мальсагову

Ингушское отделение Российского Красного Креста признано Минюстом иностранным агентом лишь в связи с тем, что был арестован его руководитель Муса Мальсагов, который принимал участие в протестных акциях в республике. При этом обвинения в адрес Мусы Мальсагова не имеет никаких оснований, заявил адвокат Магомед Беков.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая силовики провели обыск в ингушском отделении Красного Креста. В обысках участвовали около десяти прикомандированных в республику силовиков, сообщил информированный источник. Активисты заявили, что во время обыска в офисе организации выломали дверь. Из расположенного рядом офиса Всемирного ингушского конгресса силовиками были изъяты два телефона и печать, рассказал адвокат Магомед Беков. Руководитель ингушского отделения Красного Креста Муса Мусальгов находится под арестом по делу о применении насилия к силовикам на митинге в Магасе.

27 марта требующие отставки главы республики без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным следствия, десять силовиков получили травмы. Глава Ингушетии обвинил лидеров протеста в безответственности.

Мальсагова задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти, напомнил адвокат Магомед Беков.

«Уголовное дело в отношении моего подзащитного было возбуждено еще 25 марта. Силовикам, якобы, поступила информация о нахождении в офисе Ингушского отделения Красного Креста каких-то документов, свидетельствующих о планировании противоправных действий. В результате во время обыска были изъяты только пара журналов, прошлогодний доклад правозащитной организации «Машр» и приглашение на конгресс в Грузию», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Беков.

Муса Мусальгов бездоказательно обвинен в призывах к массовым беспорядкам и насилию по отношению к представителям власти и силовым структурам.

2 апреля в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек,

«На видеороликах видно, что Муса Мальсагов, старейшины, наоборот, обращаются к молодежи с призывами не применять насилия, не поддаваться на провокации. Если бы они этого не делали, то события могли бы дальше развиваться по непредсказуемому сценарию и тогда потерпевших сотрудников Росгвардии было бы не десять человек, а гораздо больше. К сожалению, на эти видеоматериалы судьи при вынесении приговора не обращают внимания», - говорит адвокат.

Действия Минюста, ранее признавшего Ингушское отделение Красного Креста иностранным агентом, адвокат охарактеризовал как  абсурдные.

Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" было включено в реестр иностранных агентов 19 апреля 2019 года, сообщается на сайте Минюста России.

«Наезд» на Ингушский Красный Крест совершен только из-за политических взглядов Мусы Мальсагова, полагает Магомед Беков.

«Российский Красный Крест, в состав которого входит ингушское отделение - миротворческая организация, которая не занимается политикой. К тому же, Муса, став во главе протестного движения, находится в отпуске. И его участие в митингах – его гражданская позиция» - говорит адвокат.

Деятельность Российского Красного Креста далека от политики, подтвердила председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

«Наша организация политикой не занимается. Рассказывать о том, над какими программами работает Российский Красный Крест и его региональные отделения - займет достаточно много времени. Это здоровье и социальная помощь, образовательные программы. Проводятся обучающие семинары и тренинги по оказанию помощи. Что же касается Мусы Мальсагова, то в Красном Кресте он работает давно и успешно. К своей работе относится с большой ответственностью, он входит в состав Президиума Российского Красного Креста. Его работа в нашей организации отмечена множеством наград», - сказала Раиса Лукутцова.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд отказался освободить Чемурзиева и Мальсагова из-под ареста", "Барахоев и Мальсагов арестованы на два месяца после протестов в Ингушетии", "Представители ОНК рассказали об условиях содержания ингушских активистов в Нальчике".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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