Житель Кубани арестован по делу о националистической группе

23 мая 2019, 20:22

Суд в Астрахани постановил заключить под стражу на два месяца одного из трех подозреваемых в создании молодежной экстремисткой группы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня следствие сообщило о задержании двух жителей Астраханской области и жителя Кубани, заподозренных в создании радикальной националистической группы. При обысках у них найдены взрывчатые вещества и "коктейли Молотова", утверждают следователи.

"Жителю Краснодарского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай, сославшийся на решение Кировского районного суда Астрахани. По его словам, меру пресечения двум другим задержанным суд определит 24 мая, информировал "Интерфакс".

Уголовные дела по ч.2 ст.280 ("Публичные призывы к экстремистской деятельности посредством интернета") и ч.1 ст.282.1 ("Организация экстремистского сообщества") Уголовного кодекса, сообщил ТАСС. Первая из этих статей предполагает до пяти, а вторая - до десяти лет заключения.

На видео "Следственные действия по делу об экстремистском сообществе", опубликованном на Youtube-канале СКР 22 мая, видны разложенные на полу в жилом помещении боеприпасы и огнестрельное оружие.