Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 мая 2019, 10:23

Три человека задержаны в Астраханской области по делу об экстремизме

Два жителя Астраханской области и житель Кубани подозреваются в создании экстремистского сообщества. При обысках у них найдены взрывчатые вещества и "коктейли Молотова", сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, подозреваемые создали в Астраханской области группу, члены которой придерживались "радикальных националистических взглядов".

"В группе существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении. Подозреваемые создали взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления Следкома по Астраханской области.

Согласно сообщению, в ходе обысков в домах подозреваемых найдены "взрывчатые вещества, "коктейли Молотова", литература с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военная экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы и пневматическое оружие". "Подозреваемые задержаны", - подчеркнули в Следкоме.

В ведомстве также отметили, что дело расследуется по статье "Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества", предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Комментариев от представителей подозреваемых по поводу заявления Следкома пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в январе суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Астрахани Шамхану Сатуеву 8,5 года лишения свободы, признав его виновным в подготовке к теракту и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Примечание:

"Сообщение о бомбе сорвало работу мэрии Астрахани", "Подсудимые по делу "астраханских стрелков" отвергли обвинения", "В Астраханской области найден тайник со взрывчаткой".

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