02 апреля 2019, 15:11

Александр Терещенко уволен с поста прокурора Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, сообщила сегодня Генпрокуратура. Источники связали увольнение с делом Арашуковых.

Александр Терещенко стал одним из трех прокуроров, которые были уволены главой государства, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России. Бывший глава надзорного ведомства республики был приближен к семье Арашуковых, со ссылкой на источники сообщает сегодня РБК.

Ранее была озвучена версия отставки Терещенко по собственному желанию, отмечает сегодня ТАСС. Заявление об уходе с должности в связи с выходом на пенсию Терещенко написал на прошлой неделе, со ссылкой на источники пишет "Коммерсант".

Два собеседника РБК, близкие к руководству Карачаево-Черкесии, говорят, что Терещенко был приближенным к семье Арашуковых

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/04/2019/5ca337b29a7947eca5834169

Александр Терещенко – уроженец Белокалитвенского  района Ростовской области. На должность прокурора Карачаево-Черкесской республики был назначен в 2014 году указом Президента России. До этого работал помощником прокуроров, сообщается на сайте прокуратуры региона.

На сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии на 14.50 мск сегодня прокурором республики значится Александр Терещенко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что первый замглавы Управления Следкома по Карачаево-Черкесии подал рапорт об отставке перед тем, как с руководителями подразделений СКР на Северном Кавказе начали проводиться следственные действия в связи с делом Рауля и Рауфа Арашуковых, сообщил сегодня Следственный комитет.

Примечание:

"Глава Хабезского района подал в отставку после ареста Арашуковых", "Арест сенатора Арашукова обозначил возможность кадровых чисток в Карачаево-Черкесии", "Вице-премьер Карачаево-Черкесии ушел в отставку".

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