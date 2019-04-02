Александр Терещенко уволен с поста прокурора Карачаево-Черкесии

02 апреля 2019, 15:11

Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, сообщила сегодня Генпрокуратура. Источники связали увольнение с делом Арашуковых.

Александр Терещенко стал одним из трех прокуроров, которые были уволены главой государства, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России. Бывший глава надзорного ведомства республики был приближен к семье Арашуковых, со ссылкой на источники сообщает сегодня РБК.

Ранее была озвучена версия отставки Терещенко по собственному желанию, отмечает сегодня ТАСС. Заявление об уходе с должности в связи с выходом на пенсию Терещенко написал на прошлой неделе, со ссылкой на источники пишет "Коммерсант".

Два собеседника РБК, близкие к руководству Карачаево-Черкесии, говорят, что Терещенко был приближенным к семье Арашуковых



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/02/04/2019/5ca337b29a7947eca5834169

Александр Терещенко – уроженец Белокалитвенского района Ростовской области. На должность прокурора Карачаево-Черкесской республики был назначен в 2014 году указом Президента России. До этого работал помощником прокуроров, сообщается на сайте прокуратуры региона.

На сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии на 14.50 мск сегодня прокурором республики значится Александр Терещенко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что первый замглавы Управления Следкома по Карачаево-Черкесии подал рапорт об отставке перед тем, как с руководителями подразделений СКР на Северном Кавказе начали проводиться следственные действия в связи с делом Рауля и Рауфа Арашуковых, сообщил сегодня Следственный комитет.