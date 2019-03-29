Прилавок на рынке. Фото pixabay.ru

29 марта 2019, 11:09

"Новый рынок" в Назрани закрыт на два месяца

По требованию Роспотребнадзора суд приостановил работу "Нового рынка" в Назрани за нарушения санитарных норм, сообщило 28 марта ведомство.

Как писал "Кавказский узел", администрация Назрани анонсировала подачу иска об аннулирования разрешения на работу рынка "Новый" в связи с нарушениями, найденными Роспотребнадзором, налоговой службой и МЧС. В свою очередь работники "Нового" несколько раз проводили митинги и пригрозили властям новыми массовыми акциями протеста, если рынок закроют.

Магасский районный суд Ингушетии признал деятельность "Нового рынка" в Назрани нарушающей санитарно-эпидемиологические нормы и временно закрыл его работу. Административный иск был подан в суд управлением Роспотребназора республики, со ссылкой на представителя ведомства пишет сегодня "Интерфакс".

По решению суда "Новый рынок" приостановил свою деятельность на 60 суток. Срок административного наказания исчисляется с 19 марта, сообщил 28 марта ТАСС.

Оптовый рынок "Новый" был открыт в Назрани в 1999 году. На его территории зарегистрировано 220 торговых мест, сообщила пресс-служба администрации Назрани 8 марта.

Согласно карточке дела, размещенной на сайте Магасского районного суда, протокол об административном правонарушении против ООО "Новый рынок" от 19 марта поступил в суд на следующий день, 20 марта. Дело рассматривал федеральный судья Руслан Котиев. Данных о вынесении решения на сайтах суда, а также республиканского Роспотребнадзора и администрации Назрани, по данным на 10.50 мск сегодня, нет.

Примечание:

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