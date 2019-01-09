Восстановлена подача света 52 тысячам жителей Чечни

Электроснабжение потребителей в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах и в столице Чечни возобновлено после ликвидации последствий двух аварий, сообщило Минэнерго России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за аварии на высоковольтной линии Самашки – Ачхой-Мартан без электроснабжения остались около 42,5 тысячи человек. Кроме того, из-за отключения на подстанции остались без света 9,9 тысячи грозненцев.

К 16.20 мск аварийно-восстановительные работы были завершены, всем потребителям подано напряжение, отчитался о ликвидации обеих аварий ситуационно-аналитический центр Минэнерго России на своем сайте.

Отметим, что перебои с электроснабжением в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах Чечни происходили также 30 декабря, 4 и 5 января. При этом жители Чечни жаловались, что о последнем, плановом, отключении их не предупредили заранее.