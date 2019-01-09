09 января 2019, 17:56
Восстановлена подача света 52 тысячам жителей Чечни
Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за аварии на высоковольтной линии Самашки – Ачхой-Мартан без электроснабжения остались около 42,5 тысячи человек. Кроме того, из-за отключения на подстанции остались без света 9,9 тысячи грозненцев.
К 16.20 мск аварийно-восстановительные работы были завершены, всем потребителям подано напряжение, отчитался о ликвидации обеих аварий ситуационно-аналитический центр Минэнерго России на своем сайте.
Отметим, что перебои с электроснабжением в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах Чечни происходили также 30 декабря, 4 и 5 января. При этом жители Чечни жаловались, что о последнем, плановом, отключении их не предупредили заранее.
"Жители Грозного заявили об отключениях электричества", "Дорожники восстановили движение в горах Чечни после схода оползня", "Столица Чечни частично осталась без воды и света".
09 января 2019, 20:29
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09 января 2019, 18:311
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