Юг России в 2018 году: митинги, мундиаль и отставки чиновников

2018 год запомнился регионам Южного федерального округа чемпионатом мира по футболу, протестами против пенсионной реформы и скандальными уголовными делами. "Кавказский узел" подвел итоги года в шести южных регионах России.

В 2018 году в Ростовской области завершились приговорами несколько резонансных судебных процессов. Один из них – дело бывшего депутата Государственной думы Владимира Бессонова, который находится в розыске. В сентябре он был заочно приговорен к трем годам колонии по обвинению в применении насилия к двум полицейским. Вышестоящая инстанция оставила приговор в силе.

Адвокаты готовят жалобу в ЕСПЧ, настаивая, что Бессонова преследуют в течение семи лет из-за его "оппозиционной деятельности". По оценке адвоката Дмитрия Аграновского, Бессонова преследуют в течение семи лет за "ничтожный эпизод". "Преследование Бессонова носит политический характер", - заявил он. В результате преследования Бессонов оказался "вычеркнут с политической арены", резюмировала председатель реготделения партии "Гражданская инициатива" Анастасия Шевченко.

Вынесен приговор и по делу сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина, чья защита также заявила о политическом характере дела. Аверин признан виновным в попытке контрабанды оружия из Украины через границу в Ростовской области и приговорен к трем годам общего режима.

Соратники Аверина по партии назвали дело "политической провокацией". "Александр Аверин - это один из руководителей партии, он был важной фигурой в деятельности нашей организации, один из старейших нацболов в России. Это действие можно расценивать, как попытку силовиков усложнить деятельность нашей организации, как желание убрать из публичного поля одного из влиятельных представителей партии", - прокомментировала приговор пресс-секретарь "Другой России" Мария Свердликова.

Акции против пенсионной реформы

Проведение чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону дало местным властям повод для отказа в согласовании митингов против пенсионной реформы. Согласовать акции не удалось ни КПРФ, ни Демократической коалиции. В результате активистки Демократической коалиции провели флешмоб против повышения пенсионного возраста, выйдя на улицу без одежды с плакатами "Обобрали до трусов". В связи с этим флешмобом, подхваченным в других регионах, активистка Анастасия Шевченко была вызвана в полицию.

Большинство депутатов Законодательного собрания Ростовской области поддержали федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста. Первый согласованный митинг против пенсионной реформы 28 июля собрал более тысячи ростовчан, участники этой акции потребовали отставки правительства. Аналогичные митинги прошли также в областных городах Красный Сулин и Белая Калитва.

Еще два митинга состоялись в Ростове-на-Дону в сентябре. Участники этих акций выступили против повышения пенсионного возраста и потребовали отставки президента и правительства. "Прекрасно знаю, как сложно найти работу в 55-60 лет, и мне жалко пожилых людей, которых сейчас президент и правительство могут оставить без средств к существованию", - сказал на митинге один из ростовских пенсионеров.

Также в сентябре депутаты Заксобрания Ростовской области приняли поправки к трем областным законам, сохраняющие льготы женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет. По подсчетам правительства Ростовской области, закон сохранит льготные условия примерно для 300 тысяч жителей региона - сельским бюджетникам, ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области.

Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу в Ростове-на-Дону прошел на фоне репрессий против представителей оппозиции, которые усилились в России. На это обратили внимание сами ростовские оппозиционеры. При этом в Ростове-на-Дону обошлось без значимых политических инцидентов, чего не скажешь о сфере зоозащиты. Перед играми в городе началось особенно интенсивное истребление безнадзорных животных.

Горожане жаловались на неудобства, созданные недостатками организации мундиаля: перекрытие улиц, пробки, нехватку удобных сидячих мест, отсутствие парковок у фан-зон и плохое обустройство парка у стадиона "Ростов-Арена". "Мало деревьев, трава желтая, а местами просто земляные поляны, как картофельное поле весной", - раскритиковала благоустройство парка жительница города.

В Ростове-на-Дону состоялись пять матчей чемпионата: четыре встречи группового этапа и игра 1/8 финала. Групповой этап включал матчи между сборными Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. В матче 1/8 финала встретились сборные Бельгии и Японии.

Акции обманутых дольщиков

Обманутые дольщики проводили свои акции протеста в Ростове-на-Дону в течение всего 2018 года. В январе активистка инициативной группы дольщиков ЖК "1-я Баррикадная, 24" вышла к телецентру с одиночным пикетом, рассчитывая привлечь внимание находившегося там губернатора Голубева. Полиция препятствовала проведению акции, а один из полицейских заслонял пикетчицу и ее плакат от взора главы региона.

В марте дольщики жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону провели пикет перед зданием областного правительства. Добившись ввода дома в эксплуатацию после ряда акций протеста, они потребовали подключить его к отоплению. Дольщики ЖК "Баррикадная" в марте также выходили к зданию правительства Ростовской области – они требовали достроить комплекс, в котором купили квартиры в общей сложности 265 семей.

25 августа представители 30 жилых комплексов, получив отказ ростовских властей в проведении митинга, провели акцию в Москве. В сентябре силовики задержали дольщика ЖК "Европейский", который проводил одиночный пикет у здания прокуратуры Ростовской области, и сорвали пикеты дольщиков ЖК "Баррикадная". 11 октября дольщики жилкомплекса "Баррикадная" объявили о начале серии одиночных пикетов перед зданием областного правительства, а 29 октября начали голодовку. Акция была прекращена 2 ноября, после обещания замгубернатора Ростовской области выделить деньги на достройку дома.

Пикеты гуковских шахтеров

Бывшие работники шахт "Кингкоула" на протяжении всего 2018 года продолжали выходить на одиночные пикеты в Гуково. В зимнее время горняки требовали выделить положенный им гуманитарный уголь для отопления домов: не имея денег на покупку угля, они были вынуждены собирать дрова, пускать на растопку заборы и искать вдоль железной дороги уголь, выпавший из грузовых поездов. К концу зимы, после многочисленных жалоб, шахтеры получили гуманитарный уголь, но некоторые партии угля оказались некачественными, а оплатить топливо для погрузчика пришлось самим гуковцам.

По подсчетам шахтеров, на декабрь 2018 года им должны более 100 миллионов рублей. Координатор инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева рассказала "Кавказскому узлу", что только работникам "Замчаловского антрацита" должны по 14 миллионов компенсаций и социальных выплат. Работникам УК "Алмазная" должны 27 миллионов компенсационных выплат, а работникам шахты "Восточная", которые не получили никаких выплат, должны 68 миллионов рублей вместе с компенсациями за уголь.

Краснодарский край: зачистки чиновников в Сочи и скандальные уголовные дела

Уходящий год запомнился многочисленными арестами и уголовными делами в отношении сочинских чиновников. 24 октября в мэрии Сочи прошли обыски, были задержаны вице-мэр Иван Бомбергер, директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов и глава "Водоканала" Сергей Винарский. Чиновники были заподозрены в превышении полномочий и халатности при оформлении разрешений на строительство и вводе зданий в эксплуатацию. 17 октября стало известно о задержании действующего заместителя мэра Сочи Сергея Юрина.

Масштаб арестов высокопоставленных чиновников в Сочи сравним лишь с дагестанскими кадровыми чистками, заявил в интервью "Кавказскому узлу" политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров. При этом, по его мнению, позиции мэра Сочи Анатолия Пахомова все еще крепки.

При этом в апреле были задержаны и арестованы заместители главы Сочи Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук. В конце декабря Юрий Паламарчук был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к году лишения свободы. На фоне арестов в соцсетях появились слухи об отставке главы города Анатолия Пахомова. Мэрия резко отреагировала на эти сообщения, потребовав от правоохранительных органов найти инициаторов "информационной атаки".

Подробнее о главных событиях 2018 года в Краснодарском крае, в том числе об арестах чиновников в Сочи, читайте в материале "Кавказского узла" "Итоги года на Кубани: мундиаль, Крымский мост и зачистки чиновников".

Скандальное преследование адвоката

Большой резонанс в адвокатском сообществе России вызвало уголовное преследование адвоката Михаила Беньяша. Он был задержан 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, после чего был задержан по обвинению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия. 23 октября адвокат был освобожден под залог в 600 тысяч рублей. 12 декабря стало известно, что следователи сняли с Беньяша обвинение в воспрепятствовании правосудию, при этом ему предъявлено обвинение в применении насилия к полицейским.

В поддержку кубанского адвоката выступили правозащитники. Правозащитный центр "Мемориал" предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша угрожает независимости адвокатуры и подрывает основы российской правовой системы. Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести.

Процесс с антисемитским контекстом

В уходящем году главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был осужден на шесть лет колонии по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо. Сам Валов связал уголовное преследование с работой сайта "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". На первом же заседании судья попытался выяснить, является ли Валов евреем. Адвокаты расценили подобный интерес как проявление антисемитизма. В ходе процесса суд отстранил от заседаний адвокатов журналиста.

ЧМ-2018: спортивный праздник на фоне задержаний и протестов

Крупным событием для края стал чемпионат мира по футболу. Игры проводились на стадионе в Сочи, а Анапа и Геленджик стали местом базирования команд-участниц мундиаля. Игры вызвали наплыв туристов и интерес местных болельщиков. Этим воспользовались авиакомпании, поднявшие цена на билеты в десятки раз. В период мундиаля ситуация с мусором в городе ухудшилась, заявили активисты, несанкционированные свалки появились недалеко от стадиона, где проводились матчи. Нарекание вызвала и организация работы транспорта, после окончания матчей гости и жители Сочи проводили много часов в пробках. Сочинцы также обратили внимание, что перед началом мундиаля в городе резко подорожал бензин.

Сам чемпионат прошел на фоне протестов зоозащитников, пытавшихся привлечь внимание к проблемам отлова и убийства безнадзорных животных. Несмотря на запрет на проведение публичных массовых акций, в Сочи обманутые дольщики сумели привлечь внимание многочисленных гостей чемпионата. Пайщики ЖСК "Индекс", которые ранее объявляли голодовку с требованием признать их собственниками квартир, зажгли свет в окнах недостроя в виде международного сигнала бедствия SOS.

Никакого движения в вопросе защиты прав обманутых дольщиков в минувшем году не произошло, считает Анатолий Таран, который сам является дольщиком ЖК "Ямайка". Этот комплекс из семи 20-этажных домов начал строиться более десяти лет назад и считается самым старым долгостроем в Сочи. "Более 10 лет дольщики со всей страны ждут свои квартиры на Мамайке. Чиновники все врут. Никакого решения проблемы не было, нет, и мы уже не верим ни во что", - сказал он.

Массовые задержания выходцев с Кавказа прошли в Анапе, член Совета по правам человека при главе Ингушетии Мусса Бекмурзиев связал задержания с мундиалем.

Смерть ребенка в ливневке

Большой резонанс вызвала смерть ребенка в Сочи, который утонул во время дождя 3 августа, провалившись в ливневую канализацию. Ребенок не смог спастись, поскольку открытую ливневую канализацию хозяин расположенного рядом дома по улице Октябрьской частично перекрыл бетонной плитой, оборудовав таким образом въезд для автотранспорта в свой дом. Если бы сток был действительно открыт, мальчика можно было бы спасти, сказали "Кавказскому узлу" местные жители. Чиновники назвали произошедшее "несчастным случаем". Владелец гостевого дома, близ которого произошло несчастье, был обвинен в причинении смерти по неосторожности, но дело закрыли в связи с примирением сторон. 20 ноября еще одного человека, сотрудника муниципального предприятия "Водосток", заподозрили в халатности. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Сочи указали, что в городе масса мест, где возможно повторение трагедии, а пользователи соцсетей из-за открытых ливневок обвинили власти города в бездействии.

Крымский мост

Крупным событием в жизни Кубани и России стало открытие Крымского моста. Строительство моста через Керченский пролив было начато в 2016 году. 15 мая Владимир Путин провел церемонию открытия Крымского моста, а 1 октября открылось движение по мосту для большегрузного транспорта. Проблема многочасовых очередей на паром, соединяющий Кубань и Крым, решена. До открытия Крымского моста транспортное сообщение между Кубанью и Крымом осуществлялось только через Керченскую паромную переправу.

Однако туристы, которые в июне решили воспользоваться новым мостом в Крым, столкнулись с проблемой многокилометровых пробок. Трассы не справляются с потоком туристов, констатировали в ГИБДД. Также автомобилисты, решившие поехать в Крым, столкнулись с отсутствием на трассе от Краснодара до Тамани туалетов, придорожных кафе, отелей и нехваткой автозаправок.

Крымский мост не принес никаких выгод местным жителям, считает эколог Евгений Витишко. "Кроме мусора и транспортного коллапса, жителям Таманского полуострова строительство моста ничего не принесло... Жители Тамани надеялись, что их территория будет развиваться за счет транзитных туристов, оправляющихся в Крым. Но трасса в Крым прошла вдалеке от Тамани и съезда на мост нет", - отметил Витишко.

2018 год в Сочи запомнился инцидентом в аэропорту 1 сентября, когда вылетевший из Москвы Boeing 737 совершил аварийную посадку в городе-курорте, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 18 пассажиров, от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, участвовавший в эвакуации людей. О причинах несоответствия аэропорта Сочи и многих других аэродромов России международным стандартам в интервью "Кавказскому узлу" рассказал действующий летчик гражданской авиации, часто совершающий перелеты по маршрутам Москва - Сочи - Москва пилот “Аэрофлота”, Андрей Литвинов.

Волгоградская область: мундиаль, протесты и выборы

Одним из главных событий 2018 года в регионе стали четыре матча чемпионата мира по футболу. К мундиалю был построен новый стадион, автомагистраль, отремонтированы трассы, построены гостиницы, проведена реконструкция аэропорта, обустроены гостевые маршруты для туристов. Однако качество работ было поставлено под вопрос проливным ливнем 15 июля, когда выпала двухмесячная норма осадков. Потоки дождя смыли насыпной склон у "Волгоград Арены", образовали грунтовые наносы на дорогах. По оценкам специалистов, это произошло из-за ошибок при проектировании. Кроме того, строители стадиона подали иски о взыскании зарплаты с подрядчика. Несмотря на победу в суде, строители заявили, что не могут добиться выплат.

Предложенный правительством России проект реформы, повышающий возраст выхода на пенсию, спровоцировал массовые акции протеста в Волгоградской области. Два митинга в конце июля собрали 1500 и 2000 человек. Задержаниями активистов закончилось 9 сентября несогласованное шествии более 300 сторонников Алексея Навального. Пять человек были обвинены в административных правонарушениях. И.о. координатора местного штаба Навального Анастасию Кадетову суд постановил арестовать на 15 суток, активиста Дениса Воронцова - на пять.

Акция протеста сторонников Навального прошла в единый день выборов 9 сентября. Жители региона выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Первое место на выборах в гордумы Волгограда, Волжского и Камышина заняла партия "Единая Россия". Представители оппозиции заявили о большом количестве нарушений. 19 сентября депутаты Волгоградской думы проголосовали за избрание действующего сити-менеджера Виталия Лихачева на пост главы города. В соответствии с изменившимся уставом он будет обладать полномочиями главы горадминистрации. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи объяснили избрание Лихачева неготовностью власти к переменам.

В 2018 году суд начал рассматривать дело о обрушившемся из-за взрыва газа в 2017 году подъезде четырехэтажки, под обломками тогда погибли четыре человека. Этот инцидент продолжил печальную тенденцию - с 2011 года в Волгограде произошло восемь случаев обрушений в жилых домах, причем три из них случились именно из-за взрывов газа. Обвиняемыми по делу стали владелец располагавшегося близ места взрыва торгового павильона, его отец и нанятый ими работник. Потерпевшие рассказали суду, что сотрудники горгаза приезжали по вызову, но не приняли мер для эвакуации или устранения утечки газа, однако следователи не увидели признаков халатности коммунальных служб.

Калмыкия: скандалы на выборах

9 сентября в день голосования на выборах в Народный хурал студентка Калмыцкого госуниверситета Айса Хулаева сняла видео вброса бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал недействительными итоги выборов в поселке. В КалмГУ Хулаевой угрожали отчислением, из-за чего она решила перевестись в столичный вуз. Суд в Калмыкии приговорил трех членов избирательной комиссии, чей вброс бюллетеней сняла на видео студентка Айса Хулаева во время выборов 9 сентября, к штрафам и общественным работам.

Приговор по делу Батырева

Бывший главный врач больницы ИК-1 был обвинен в халатности, повлекшей смерть осужденного Дмитрия Батырева в ноябре 2015 года. 26 сентября 2018 года суд признал главврача виновным в халатности и приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Однако недовольными этим приговором остались как потерпевшая сторона, так и защита. После этого Верховный суд Калмыкии смягчил приговор начальнику тюремной больницы, осужденному за халатность, которая привела к смерти заключенного Дмитрия Батырева. Лишение свободы заменено штрафом, но и от этого наказания главврача освободили за давностью лет.

Убийство в Малых Дербетах

1 июня 29-летний ветеран боевых действий в Дагестане Иван Когдеев был избит на животноводческой стоянке в Малых Дербетах, а в ночь на 2 июня от полученных травм скончался. Один мужчина, признавшийся в избиении, был задержан. Остальные, бывшие на месте событий, проходили по делу как свидетели. Родственники Когдеева заявляли, что правоохранительные органы задержали не всех причастных к его смерти, а в районе действует опасная группировка. 14 декабря присяжные заседатели в Малодербетовском районном суде оправдали обвиняемого в убийстве Ивана Когдеева. Родственники Когдеева заявили, что шокированы вердиктом.

Астраханская область: отставка Жилкина и передислокация флотилии

Смена руководителей в Астраханской области

Одним из главных событий для Астраханской области в 2018 году стала смена руководства в регионе. 26 сентября пост губернатора покинул Александр Жилкин, который был главой региона с 2004 года. Отставке Жилкина предшествовало его заметное падение в "Национальном рейтинге губернаторов" на фоне коррупционных скандалов, экономических трудностей и острых социальных проблем в регионе.

На смену Жилкину пришел Сергей Морозов – человек без опыта работы в публичной политике. Правительство Астраханской области ушло в отставку после его назначения, все члены кабмина получили статус "исполняющих обязанности". Морозова, который ранее служил в Федеральной службе охраны и был охранником Путина, Кремль рассчитывает успеть подготовить к выборам главы региона в 2019 году, ожидая от него от него налаживания торговых связей региона со странами Каспия, предположили политологи.

Вскоре после смены главы области изменения произошли и в руководстве Астрахани: 5 октября сити-менеджер Олег Полумордвинов покинул пост главы городской администрации, объяснив свое решение переходом на другую работу. 30 октября активисты провели пикет, на котором потребовали от бывшего мэра отчитаться за работу. За кресло сити-менеджера Астрахани на конкурсной основе боролись шесть кандидатов, из которых лишь один обнародовал свою программу. Отбор прошли двое - Радик Харисов и Андрей Бодаговский. 14 ноября астраханские депутаты избрали главой администрации города Радика Харисова, который до этого исполнял обязанности министра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона.

Передислокация Каспийской флотилии в Дагестан

Весной 2018 года глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. По словам Шойгу, там создается полноценная военно-морская база. Переезд флотилии в Каспийск в министерстве обороны объяснили климатическими причинами и не очень удачным расположением Астрахани: она расположена в ста километрах от моря, и чтобы попасть в Каспий, судам приходится идти еще шесть часов по реке, которая к тому же замерзает зимой и мелеет летом.

Протесты против пенсионной реформы

Астраханские оппозиционные политические силы заняли общую позицию по вопросу правительственной пенсионной реформы, но так и не смогли полностью объединиться в этом вопросе. Лидер регионального отделения "Справедливой России", депутат Госдумы Олег Шеин резко раскритиковал реформу, и 21 июня жители Астрахани провели пикет, призвав местных депутатов поддержать обращение фракции "Справедливой России" в Госдуму о недопустимости повышения пенсионного возраста.

Впоследствии региональные отделения партий КПРФ и ЛДПР объединились для проведения в Астрахани митинга против повышения пенсионного возраста. При этом лидеры фракций КПРФ и ЛДПР в Астраханской облдуме назвали проект обращения непроработанным и обвинили коллег из "Справедливой России" в попытке самопиара. Митинги и одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста проводились в Астрахани и в Харабали.

Конвенция о правовом статусе Каспия

12 августа главы стран "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Основная часть моря, согласно документу, остается в общем пользовании, а дно и недра решено поделить между странами. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов будут согласованы сторонами.

Адыгея: наводнение и победы активистов

2018 год в Адыгее запомнился наводнением и победами активистов.

Наводнение и угроза катастрофы

В октябре после ливней дома жителей республики оказались подтопленными, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности в трех муниципальных образованиях республики были подтоплены 227 домовладений, из них 34 - в Майкопе. Ущерб от паводка составил более трех миллионов рублей, сообщило 29 октября правительство Адыгеи. Выплаты не компенсируют ущерб, заявили пострадавшие.

Ранее экологи и жители республики заявили, что не менее 55 тысяч человек в поселках на левом берегу реки Кубань могут оказаться в зоне прорыва изветшавшей дамбы. Из-за застройки прибрежных земель в дамбе, защищающей поселки Краснодарского края и Адыгеи, появились бреши, однако власти не замечают этого.

Победы экологов

В уходящем году активисты-экологи одержали ряд побед над чиновниками. В октябре 2018 года Верховный суд Адыгеи вынес решение выплатить экологу Валерию Бриниху 300 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Ранее в отношении Бриниха было возбуждено дело, поводом для которого стала статья о проблеме загрязнения окружающей среды в республике местным свиноводческим комплексом. Статья была признана экстремистской в декабре 2014 года, однако в ходе судебных разбирательств Майкопский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Валерия Бриниха за отсутствием состава преступления. Суд также отменил собственное решение от 17 декабря 2014 года о включении статьи Бриниха "Молчание ягнят" в список экстремистских материалов.

В августе Бриних также добился решения суда, признавшего некомпетентным сотрудника МВД, проводившего экспертизу его статьи. Начало года ознаменовалось решением Минюста, который исключил общественную организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" из реестра иноагентов. Сами экологи назвали исключение организации из реестра "победой в конкретной войне".