Итоги года на Кубани: мундиаль, Крымский мост и зачистки чиновников

2018 год в Краснодарском крае запомнился футбольным праздником, арестами чиновников, завершением строительства Крымского моста и скандальными уголовными процессами. "Кавказский узел" подвел итоги года в Краснодарском крае.

Крымский мост не оправдал надежд таманцев

Крупным событием в жизни Кубани и России стало открытие Крымского моста. Строительство моста через Керченский пролив было начато в 2016 году. 15 мая Владимир Путин провел церемонию его открытия.

До открытия моста транспортное сообщение между Кубанью и Крымом осуществлялось только через Керченскую паромную переправу. Однако туристы, которые в июне решили воспользоваться новым мостом в Крым, столкнулись с проблемой многокилометровых пробок. Трассы не справляются с потоком туристов, констатировали в ГИБДД.

Еще одной проблемой автомобилистов, решивших поехать в Крым, стало отсутствие на трассе от Краснодара до Тамани туалетов, придорожных кафе, отелей и нехватка автозаправок. При этом Крымский мост не принес никаких выгод местным жителям, считает эколог Евгений Витишко.

"Кроме мусора и транспортного коллапса, жителям Таманского полуострова строительство моста ничего не принесло... Жители Тамани надеялись, что их территория будет развиваться за счет транзитных туристов, оправляющихся в Крым. Но трасса в Крым прошла вдалеке от Тамани", - отметил Витишко.

Процесс с антисемитским контекстом

В уходящем году главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был осужден на шесть лет колонии по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо. Сам Валов связал уголовное преследование с работой сайта "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". На одном из заседаний судья попытался выяснить, является ли Валов евреем. Адвокаты расценили подобный интерес как проявление антисемитизма. В ходе процесса суд отстранил от заседаний адвокатов журналиста.

"Такие случаи (как история Валова) требуют особого внимания и рассмотрения. Шесть лет тюрьмы и большой штраф – чрезмерное наказание с точки зрения здравого смысла", - прокомментировала "Кавказскому узлу" приговор вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина.

В защиту Валова выступил также профсоюз журналистов и работников СМИ. "Ход расследования и суда не оставляет сомнений в заказном характере этого дела и демонстративности действий властей в отношении "зарвавшегося" блогера. Профсоюз журналистов считает дело Валова одним из многочисленных "сигналов" для журналистов Краснодарского края и очевидным случаем давления на свободу слова", - говорится в заявлении профсоюза.

ЧМ-2018: спортивный праздник на фоне задержаний и протестов

Крупным событием для края стал чемпионат мира по футболу. Игры проводились на стадионе в Сочи, а Анапа и Геленджик стали местом базирования команд-участниц мундиаля. Игры вызвали наплыв туристов и интерес местных болельщиков. Этим воспользовались авиакомпании, поднявшие цена на билеты в десятки раз. В период мундиаля ситуация с мусором в городе ухудшилась, заявили активисты, несанкционированные свалки появились недалеко от стадиона, где проводились матчи. Нарекание вызвала и организация работы транспорта, после окончания матчей гости и жители Сочи проводили много часов в пробках.

Наплыв туристов в Сочи произошел за счет других курортных городов Краснодарского края, предприниматели, работающие в турсекторе Геленджика и Анапы пожаловались, что во время игр пляжи, гостиницы, базы отдыха оставались пустыми.

Несмотря на многочисленное число авиатуристов в Сочи, международный сочинский аэропорт не соответствует современным стандартам, заявил летчик "Аэрофлота", комментируя инцидент, произошедший 1 сентября. В этот день вылетевший из Москвы Boeing 737 совершил аварийную посадку в Сочи, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. 18 пассажиров пострадали, один сотрудник аэропорта умер от сердечного приступа после участия в эвакуации. В интервью "Кавказскому узлу" Андрей Литвинов — действующий летчик гражданской авиации, часто совершающий перелеты по маршрутам Москва - Сочи - Москва пилот "Аэрофлота", рассказал о причинах несоответствия аэропорта Сочи международным стандартам.

Сам чемпионат прошел на фоне протестов зоозащитников, требовавших решить проблему отлова и убийства безнадзорных животных. По словам представителя Альянса защитников животных в Краснодаре Елены Наседкиной, законодательные изменения полностью исключили с 2018 года выпуск животных на улицу после стерилизации. В такой ситуации животных могут либо отправлять в приют, что властями Кубани не практикуется, либо умерщвлять. "Получается, что с 2018 года в Краснодарском крае официальным методом регулирования численности безнадзорных животных стало убийство прямо на улице с пользованием препарата «Адилин», который вызывает долгую и мучительную смерть от удушья", - заявила Наседкина.

Мэрия Сочи после акций протеста объявила о создании 400 дополнительных мест в приюте для животных, однако это решение изначально не могло изменить ситуацию: число нестерилизованных бездомных собак в Сочи исчисляется тысячами и популяция постоянно растет. "Проблема сокращения численности бездомных собак решается в Сочи нецивилизованным способом: убийством животных на улицах ядом", - констатировала биолог и зоозащитница Екатерина Гонтарева.

Несмотря на запрет на проведение публичных массовых акций, в Сочи обманутые дольщики сумели привлечь внимание многочисленных гостей чемпионата. Пайщики ЖСК "Индекс", которые ранее объявляли голодовку с требованием признать их собственниками квартир, зажгли свет в окнах недостроя в виде международного сигнала бедствия SOS.

Никакого движения в вопросе защиты прав обманутых дольщиков в минувшем году не произошло, считает Анатолий Таран, который сам является дольщиком ЖК "Ямайка". Этот комплекс из семи 20-этажных домов начал строиться более десяти лет назад и считается самым старым долгостроем в Сочи. "Более 10 лет дольщики со всей страны ждут свои квартиры на Мамайке. Чиновники все врут. Никакого решения проблемы не было, нет, и мы уже не верим ни во что", - сказал он.

Массовые задержания выходцев с Кавказа прошли в Анапе, член Совета по правам человека при главе Ингушетии Мусса Бекмурзиев связал задержания с мундиалем.

Безответственность властей привела к смерти ребенка в Сочи



Большой резонанс вызвала смерть ребенка в Сочи, который утонул во время дождя 3 августа, провалившись в ливневую канализацию. Чиновники назвали произошедшее "несчастным случаем". В халатности был обвинен работник коммунального предприятия, ответственный за состояние ливневок - по информации следствия, он в течение года до трагедии не проверял исправность ливневой канализации и не знал об отсутствии на ней ограждения и решетки. В конце года дело было передано в суд.

Спасти ребенка, как рассказали "Кавказскому узлу" местные жители, помешала бетонная плита. Владелец расположенного поблизости гостевого дома, который частично перекрыл ливневой канал этой плитой для удобства входа в здание, был обвинен в причинении смерти по неосторожности. Впоследствии он выплатил родителям мальчика денежную компенсацию и дело закрыли в связи с примирением сторон.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Сочи указали, что в городе масса мест, где возможно повторение трагедии. "Там, где утонул ребенок, сотни дворов вокруг... сделали аналогичные въезды в свои дома. И поэтому ребенок мог провалиться не только там, а на любой другой улице Лазаревского района... Людям не видно открытых ливневок из-за потоков воды, поэтому провалиться может любой и каждый. Я сам лично падал из-за потопов и ходил с увечьями", - сказал корреспонденту местный житель Александр Баталин.

Скандальное преследование адвоката

Большой резонанс в адвокатском сообществе России вызвало уголовное преследование адвоката Михаила Беньяша. Он был задержан 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Он был арестован, адвокату предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия. 23 октября Беньяш был освобожден под залог в 600 тысяч рублей. 12 декабря стало известно, что следователи сняли с Беньяша обвинение в воспрепятствовании правосудию, при этом ему предъявлено обвинение в применении насилия к полицейским.

Десятки адвокатов из других городов приезжали в Краснодар, чтобы защитить коллегу в ходе судебных разбирательств. Подписи под обращением с требованием расследовать избиение Беньяша поставили 379 адвокатов. Снять обвинение с Беньяша призвала Международная комиссия юристов.

В поддержку кубанского адвоката выступили правозащитники. Правозащитный центр "Мемориал" предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша угрожает независимости адвокатуры и подрывает основы российской правовой системы.

Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести. Дело Беньяша в ряде других дел против российских адвокатов обозначило "опасную практику" их преследования и лишения статуса, написал в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По мнению правозащитников, случай Беньяша можно считать образцом политического дела. "Это образцовый случай политически мотивированного преследования. Власти наказывают адвоката за слишком активную работу по защите критиков администрации Краснодарского края. Оставшееся дело в отношении него должно быть немедленно прекращено", – заявила директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина.