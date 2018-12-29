Суд отказался перевести Савостина под домашний арест

29 декабря 2018, 05:06

Суд принял решение оставить под стражей руководителя движения "Народное вече Минеральных Вод" Михаила Савостина, обвиненного в хранении наркотиков, рассказал адвокат. Ходатайство сменить меру пресечения на домашний арест в связи со смертью близкого родственника было отклонено. Допрошенная в суде свидетель обвинения на вопросы отвечала уклончиво и неопределенно, при этом противоречия между показаниями и другими материалами дела прояснены не были.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали Михаила Савостина 5 апреля, а через два дня он был заключен под стражу, его обвинили в хранении наркотиков. Арест Савостину продлен до 4 января. Правозащитный центр "Мемориал" потребовал освободить активиста, признав его политическим заключенным. Адвокат сообщил, что Савостин страдает болезнью почек и на заседаниях суда выглядит подавленно, а также указал на противоречия в показаниях свидетелей обвинения.

Савостин утверждает, что наркотики ему подбросили. Защита считает, что он стал жертвой преследования по политическим мотивам. Экспертиза не нашла наркотиков в крови Савостина. Еще одна судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что при задержании активисту были нанесены телесные повреждения, когда силовики связали его руки проволокой, уложив на пол автобуса.

На судебное заседание 28 декабря пришло около 20 человек, среди них были родственники и друзья Савостина, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Виталий Зубенко. В ходе заседания была допрошена свидетель обвинения - побывавшая на месте задержания Савостина дознаватель Виктория Аммалайнен.

По словам Зубенко, большую часть заседания свидетелю задавал вопросы он, сторона обвинения уделила этому лишь несколько минут.

По словам адвоката, его прежде всего интересовало, где именно Аммалайнен обнаружила пакет с наркотиками при задержании Савостина. Свидетель ответила, что черный сверток нашла сбоку от колеса, после чего суду были предъявлены фотографии, свидетельствовавшие, что пакет находился под колесом, рассказал он.

На вопросы, почему дознавателем не были сняты отпечатки пальцев с пакета и автомобиля, не были изъяты образцы микрочастиц из машины Савостина, не проводился осмотр автомобиля, Аммалайнен заявила, что «это было не нужно», - сказал адвокат.

На вопрос защиты, кто искал понятых, как устанавливались их личности и почему это не отражено в протоколе задержания, Аммалайнен ответила, что «не помнит», отметил Зубенко.

«Ответы были вариативными и неопределенными: в основном, «не знаю», «не помню», «может, так, а может, и нет» и так далее... Свидетель не хотела прояснить картину и рассказать, как было дело», - считает адвокат.

На допросе Аммалайнен сообщила, что была вызвана из отдела полиции на место задержания после того, как оперативники сообщили ей об обнаружении «пакета с веществом серо-зеленого цвета с характерным запахом марихуаны», сказал Зубенко. Вопрос, как полицейские сквозь черный завязанный пакет смогли определить, какой цвет имеет содержимое, свидетель не прояснила, отметил он.

В конце заседания защита, сославшись на недавнюю смерть родственника арестованного, попросила изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и одеть на него браслет, который бы отслеживал его перемещение, сказал адвокат. Зубенко указал, что "оказать давление на свидетелей Савостин не может, материалы по делу собраны, убежать с браслетом невозможно. Хотелось, чтобы праздники провел с семьей". Однако суд отказал в этом ходатайстве, отметил он.

По его словам, Савостин на заседании выглядел подавленным.

«У Михаила проблемы с почками и сердцем. Он по-мужски терпит. Наибольший урон для него – моральный», - считает Зубенко.

Руководитель ставропольского регионального отделения профсоюза предпринимателей Алексей Курсиш сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Савостин выглядел "даже лучше, чем два месяца назад".

"Раньше был тусклый. Конечно, болезни дают о себе знать", - считает он.

Следующее заседание суда пройдет 18 января 2019 года, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель суда. Планируется, что на нем продолжится допрос свидетелей стороны обвинения.

Напомним, Михаил Савостин является членом политсовета Ассамблеи народов Кавказа, главой движения "Народное вече Минеральных Вод", создателем ставропольского регионального отделения Независимого профсоюза "Солидарность", одним из учредителей "Фонда защиты прав и интересов бизнеса". Ранее он критиковал деятельность ставропольских судей и представителей власти, требовал полностью сменить руководство администрации Минеральных Вод и обвинял власти в намеренном искажении истории, а именно в героизации Иосифа Сталина. В апреле на форуме "Свободной России" в Вильнюсе, по дороге в который и задержали Савостина, создали комитет его поддержки.

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