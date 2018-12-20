Бюджет Кабардино-Балкарии принят с профицитом в 33 миллиона рублей

20 декабря 2018, 16:21

Парламент Кабардино-Балкарии утвердил сегодня бюджет республики на 2019 год, в котором доходы запланированы на уровне в 34,2 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", бюджет Кабардино-Балкарии на 2018 год также был принят с профицитом в 12,6 млн рублей.

Парламент Кабардино-Балкарии сегодня на заседании принял во втором, окончательном, чтении бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщает "Интерфакс".

Доходы республиканского бюджета утверждены в размере 34 млрд 207,8 млн рублей, расходы - 34 млрд 174,4 млн рублей, профицит - 33,4 млн рублей, заявила на заседании и.о. министра финансов Кабардино-Балкарии Елена Лисун.

За месяц, который прошел с момента первого чтения, объем доходов, предусмотренный в бюджете, вырос на 3 млрд рублей, передает ТАСС.

"В проект закона КБР "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов", принятый в первом чтении парламентом КБР [29 ноября], предлагаем внести поправки, увеличив объем доходов на 2019 год на 3,1 млрд рублей, на 2020 год - 2,4 млрд рублей, на 2021 год - 1,9 млрд рублей. В 2019 году уточнения связаны с поступлением дополнительных целевых федеральных межбюджетных трансфертов в соответствии с решениями федеральных органов исполнительной власти в объеме более 4,1 млрд рублей", - цитирует заявление представлявшей документ Елены Лисун издание.

Она также подчеркнула, что "по итогам 2019 года госдолг КБР запланирован на уровне 94% от налоговых и неналоговых доходов, по итогам 2021 года будет доведен до 80% от собственных доходов".

"Бюджетная ситуация в Кабардино-Балкарии чудовищная, самая тяжелая во всем СКФО. Дефицит бюджета в 1 полугодии 2017 года составил -23% от доходов консолидированного бюджета республики. Хуже только в Мордовии, где этот показатель составляет -24%", - отмечала ранее в интервью "Кавказскому узлу" "На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" экономисты отметили, что к большой кредитной нагрузке Кабардино-Балкарии привело как закрытие легальных и нелегальных предприятий по производству алкоголя, так и действия властей.