13 человек стали жертвами ДТП в Дагестане

17 декабря 2018, 13:07

Два человека погибли, 11 остаются в больнице после того, как пассажирская "Газель" опрокинулась в кювет в Дагестане, сообщил сегодня Минздрав.

В Карабудахкентском районе пассажирская "Газель" опрокинулась в кювет, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник МЧС Дагестана. Один человек погиб на месте, 12 были доставлены в Карабудахкентскую районную больницу, уточнил он.

Позднее скончался один из доставленных в больницу пострадавших, пишет сегодня со ссылкой на представителя Минздрава республики Залину Муртазалиеву "Интерфакс-Юг". "Один из пассажиров остается в коме, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - цитирует Муртазалиеву издание. По словам представителя ведомства, состояние остальных врачи оценивают как средней степени тяжести, детей среди пострадавших нет.

Информации о состоянии пострадавших на сайте Минздрава Дагестана нет на 12.30 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 9 декабря после столкновения двух легковых машин в Бабаюртовском районе Дагестана один человек погиб. По версии МВД, в больницу были доставлены трое пострадавших, Минздрав сообщил о пяти госпитализированных.