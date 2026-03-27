Брошенные гробы близ Ростова-на-Дону взволновали местных жителей
Гробы были замечены в лесополосе у поселка Овощной близ Ростова-на-Дону всего в нескольких метрах от трассы. По словам одной из свидетельниц, проезжавших мимо, они не были спрятаны, а будто специально выставлены на видном месте.
В лесополосе у поселка Азовского района местные жители обнаружили четыре деревянных гроба, обитых красным атласом. Выглядят они как новые. Находка была сделана в 300 метрах за железнодорожными путями, всего в 15 метрах от грунтовой дороги.
Ночью 27 марта ростовчанин съездил на место, где ранее заметил брошенные гробы. Горожанин решил проверить, те ли это гробы, которые он видел несколько месяцев назад, или уже другие, сообщило издание 161.ru.
"Гробы на месте. В декабре их было пять, сейчас их там три. Зимой они лежали где-то с краю у дороги, а сейчас они находятся ближе к деревьям, то есть их двигали. В декабре прошлого года, я точно знаю, что жители обратились в полицию, там приняли устное заявление, но кто конкретно занимается вопросом и занимается ли, я не знаю", - пояснил житель города.
Ростовчанин рассказал, что на этот раз он тщательнее решил осмотреть находку и обнаружил, что внутри деревянных, обитых тканью гробов, находились еще цинковые гробы. Все они были пронумерованы.
"Заглянул внутрь. По сути, это пустые, цинковые гробы внутри деревянных, обитых тканью. Ощущение, что их вскрыли где-то, а потом туда привезли. Или, может быть, их на месте вскрывали, потому что они были и запаяны, и забиты. Вскрывали как будто бы топором. Трупов внутри не было. Ощущение, что там что-то перевозили", - рассказал очевидец.
Что касается номеров, то рядом с цифрами были остатки затертых букв. Ростовчанин предположил, что это фамилии, которые тщательно пытались стереть.
"Снаружи на гробах был какой-то номер и как будто фамилия, но это все очень тщательно пытались затереть. Видны только несколько цифр. Гробы выглядят очень чистыми и новыми. Если это те же, что видели тут в декабре, то непонятно, как они в таком состоянии до сих пор сохранились. Если это другие, то интересно, откуда они тут появляются", - рассказал он.
В муниципалитете сообщили, что гробов больше нет, но так и не смогли объяснить, откуда у них такая информация, уточняет издание. "В полицию обращался и глава Обильненского сельского поселения, и глава администрации Азовского района. Этим занималась полиция, но на данный момент их уже там нет", - рассказали в пресс-службе администрации Азовского района.
26 марта в редакцию издания обратилась молодая девушка, которая, проезжая мимо поселка Овощной, увидела сложенные в кучу гробы. Горожанка сделала фото и поделилась ими с редакцией. Еще один очевидец, который также предоставил фотографии, добавил, что видел их в лесополосе еще в декабре 2025 года.
В администрации Обильненского сельского поселения Азовского района подтвердили, что гробы в ближайшей лесополосе действительно есть и обращение в полицию было направлено несколько месяцев назад.
