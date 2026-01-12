Жителю Кабардино-Балкарии требуется медпомощь после 6,5 месяцев карцера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Курманов переведен из карцера в общую камеру СИЗО в Нальчике после обращения его жены к правозащитникам. Здоровье заключенного, который провел в карцере более полугода, серьезно подорвано, отметила супруга.

Как писал "Кавказский узел", жителя Кабардино-Балкарии Рустама Курманова, обвиняемого в причастности к "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, с начала июля держат в карцере нальчикского СИЗО-1, заявила в конце декабря жена Асият Габоева. По мнению супруги, таким образом от него хотят добиться признания.

После обращений Асият Габоевой в правозащитные организации ее супруга Рустама Курманова выпустили из карцера. По словам Габоевой, ее мужа перевели в общую камеру СИЗО 25 декабря 2025 года.

“Проблемы со здоровьем остаются, а нарушения, допущенные за почти полгода, не получили оценки. Срок содержания Рустама в карцере - с 10 июля по 25 декабря 2025 года. Он находился в суровых условиях — в холоде и сырости”, - рассказала Асият Габоева “Кавказскому узлу”.

Никаких формальных объяснений или постановлений о причинах такого длительного содержания администрация СИЗО ни Курманову, ни его адвокату не предоставила. “Мы поднимали этот вопрос на суде по продлению содержания под стражей, но суд не отреагировал”, - указала Габоева.

Физическое и психическое здоровье Рустама Курманова серьезно подорвано условиями карцера. “У него наблюдаются постоянные простудные болезни, воспаление седалищного нерва, проблемы с зубами и деснами, судороги в ногах. Он обращался за медпомощью, после лечения состояние не улучшилось”, - пояснила Асият.

Она сообщила также, что ей не удалось добиться свидания с супругом. “Узнаем о его состоянии только через адвоката по соглашению или из заседаний в суде. Последний раз я видела его лично 4 декабря 2025 года в суде при продлении меры пресечения”, - добавила Габоева.

Помещение в карцер СИЗО без объяснения формальных причин является основанием для обращения в суд, отметил правозащитник, знакомый с ситуацией на Северном Кавказе. “Если адвокат и подследственный не знают за, что его наказывают и держат в карцере, разумеется это нарушает права подследственного. Надо обращаться в суд и обжаловать это”, - заявил правозащитник, пожелавший остаться анонимным.

Адвокат Тимофей Широков, не связанный с делом Курманова, также видит в отсутствии формального обоснования водворения в карцер повод для обращения в суд. "Надо смотреть, конечно, материалы личного дела, но часто сотрудники ФСИН, не слишком грамотные юридически, могут там налепить такого, что решение по чисто формальным основаниям можно отменить”, - сказал он.

В то же время адвокат отметил, что формальные причины для карцера сотрудники могут найти. “Конечно, они не напишут: “Мы его сажаем в карцер, потому что мы его прессуем, так как хотим от него признательных показаний”. Они его сажают в карцер по формальному основанию: например, нецензурно выражался, не представился при проверке, если при обыске что-то было обнаружено. Хотя вообще наказание карцером в СИЗО редко используют”, - пояснил Широков.

Жалобы в вышестоящие инстанции ФСИН и прокуратуру, а также обращение в суд могут облегчить участь заключенного, уверен он. “Также и обращение с просьбой проверки условий содержания в ОНК. Помимо этого, уполномоченного по правам человека тоже можно подключить, потому что запросы от имени омбудсмена прокуратура и другие органы должны рассматривать в приоритетном порядке. И учреждению ФСИН может быть поставлено на вид”, - заключил Широков.