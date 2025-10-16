×

Лента новостей
07:53, 16 октября 2025

Источники сообщили о лишении гражданства главы азербайджанской диаспоры Ульяновска

Глава Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов. Источник: https://73online.ru/r/azerbaydzhanskiy_lider_v_ulyanovske_guseynov_lishen_rossiyskogo_grazhdanstva-156610

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов лишен российского гражданства сообщили источники в силовых органах.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова, но его адвокат исключил связь этого события с кризисом между двумя странами.

На фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы.

Главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника губернатора Ислама Гусейнова лишили российского гражданства, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. 

Об этом также сообщило региональное издание «73 онлайн» со ссылкой на свои источники. «Без комментариев», — приводит слова самого Гусейнова изданию.

Отметим, что в разные годы по инициативе Гусейнова в Ульяновске открыли памятник первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, разбили площадь его имени, и присвоили имя Гейдара Алиева ульяновской средней школе № 78. В 2022 году Гусейнов стал советником губернатора Алексея Русских на общественных началах, сообщается на сайте Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии.

В 2015 году Гусейнова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при оформлении земельного участка, находившегося в муниципальной собственности и отмывании доходов. По данным следствия, он выкупил участок муниципальной земли за 776 тыс. руб. тогда как на рынке участок стоил 6 млн руб., и вместо обещанной гостиницы стал строить многоквартирный дом. Суд признал его виновным по статье о мошенничестве и оправдал по статье о легализации денежных средств, приговорил к четырем годам условно с выплатой штрафа 1 млн руб. Гусейнов вину не признал, сообщало ИА «Улпресса».

Ислам Гусейнов пережил два покушения. В октябре 2009 года нападавший на него местный житель Искендер Гусеинов по ошибке ранил сотрудника ульяновской таможни и его супругу. В 2019 году Искендер Гусеинов был приговорен к 10,5 годам колонии строгого режима, сообщал ТАСС. В 2012 году в ходе покушения погиб охранник Ислама Гусейнова, сообщало региональное следственное управление Следкома.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 7 июля бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. 

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Отметим, что первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе. Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин во время этой встречи. 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева.

Кроме того, Согласно договоренностям между Москвой и Баку была смягчена мера пресечения бывшему директору московского театра Сатиры Мамедали Агаеву, обвиняемому в мошенничестве. Исполнительный директор "Спутник Азербайджан" Игорь Картавых также остается под домашним арестом в Баку.

