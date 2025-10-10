Названо имя освобожденного в России азербайджанца

Согласно договоренностям между Москвой и Баку смягчена мера пресечения бывшему директору московского театра Сатиры Мамедали Агаеву, обвиняемому в мошенничестве. Исполнительный директор "Спутник Азербайджан" Игорь Картавых также остается под домашним арестом в Баку.

Как писал "Кавказский узел", первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе. Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин во время этой встречи. 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева. 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 7 июля бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения.

В Москве отпустили бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Его, насколько я понимаю, попросили возместить издержки, связанные с его деятельностью, и с удовольствием отпустили", - приводит слова Ушакова "Коммерсант"."

Он высказал мнению, что по итогам встречи президентов Азербайджана и Росиии "и в Баку, и в Москве многое успокоится".

Данные подтвердил источник РБК, сообщив, что ходатайство следствия об избрании Агаеву меры пресечения в виде домашнего ареста накануне было удовлетворено Таганским судом.

Родившийся в Нахичеванской АССР Агаев занимал должность директора театра с 1992 года по 2021 год, а ранее работал там администратором, помощником директора, заместителем директора и директором-распорядителем. В конце августа его арестовали в Москве по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии МВД, Агаев, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, продавал театру сценарии спектаклей, заключая подложные авторские договоры. Он получал 4% от прибыли с каждого публичного представления. Ущерб ведомство оценило более чем в 20 миллионов рублей, сообщает агентство.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".