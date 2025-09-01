Военный осужден в Нальчике за самоволку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего из Северной Осетии Гехова, признав виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Гехову, признав его виновным в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ, сообщает 30 августа пресс-служба суда в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Судом установлено, что Гехов без уважительных причин 27 мая текущего года в период мобилизации самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части. 20 июня он добровольно явился в военный следственный отдел Следкома России по Северной Осетии. В суде он признал вину полностью и высказал сожаление в содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.