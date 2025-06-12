Бывший налоговик из Кабардино-Балкарии заподозрен в многомиллионной афере

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Два жителя Нальчика, один из которых работал в налоговых органах, арестованы по делу о мошенничестве на 23 млн рублей.

Бывший работник налоговых органов Кабардино-Балкарии пытался использовать для личного обогащения служебную информацию о налоговой задолженности одной из местных фирм, полагают следователи.

По информации правоохранителей, налоговая проверка в 2024 году выявила правонарушение в деятельности коммерческой организации, работающей в Кабардино-Балкарии. В результате компании доначислили 69 млн рублей налогов.

Бывший налоговик вместе со своим знакомым убедил руководительницу компании, что они могут “урегулировать вопрос” с возникшей у ее бизнеса налоговой задолженностью за втрое меньшую сумму, 23 млн рублей. Женщина согласилась на предложение и передала им 10 млн рублей, говорится в сообщении Следкома по Кабардино-Балкарии от 11 июня.

Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками республиканского ФСБ с поличным, когда получали деньги. Уголовное дело расследуется по статье покушение на мошенничество в особо крупном размере, подозреваемые арестованы.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель турфирмы в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве с государственной субсидией на создание эко-парка в Черекском районе. Сумма похищенных средств, по данным следствия, составляет 78 млн рублей.

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