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03:54, 12 июня 2025

Бывший налоговик из Кабардино-Балкарии заподозрен в многомиллионной афере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два жителя Нальчика, один из которых работал в налоговых органах, арестованы по делу о мошенничестве на 23 млн рублей. 

Бывший работник налоговых органов Кабардино-Балкарии пытался использовать для личного обогащения служебную информацию о налоговой задолженности одной из местных фирм, полагают следователи. 

По информации правоохранителей, налоговая проверка в 2024 году выявила правонарушение в деятельности коммерческой организации, работающей в Кабардино-Балкарии. В результате компании доначислили 69 млн рублей налогов. 

Бывший налоговик вместе со своим знакомым убедил руководительницу компании, что они могут “урегулировать вопрос” с возникшей у ее бизнеса налоговой задолженностью за втрое меньшую сумму, 23 млн рублей. Женщина согласилась на предложение и передала им 10 млн рублей, говорится в сообщении Следкома по Кабардино-Балкарии от 11 июня. 

Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками республиканского ФСБ с поличным, когда получали деньги. Уголовное дело расследуется по статье покушение на мошенничество в особо крупном размере, подозреваемые арестованы.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель турфирмы в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве с государственной субсидией на создание эко-парка в Черекском районе. Сумма похищенных средств, по данным следствия, составляет 78 млн рублей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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