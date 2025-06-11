Глава турфирмы в Кабардино-Балкарии заподозрен в крупном мошенничестве

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Руководитель туристической фирмы получил 78 миллионов рублей субсидии для создания эко-парка в Черекском районе, однако похитил средства. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, 53-летний руководитель турфирмы направил в министерство туризма Кабардино-Балкарии бизнес-план по созданию эко-парка в Черекском районе.

Ему выделили субсидию на 78 миллионов рублей, деньги поступили на счета подконтрольных бизнесмену фирм, пишет 10 июня "Интерфакс".

Впоследствии выяснилось, что директор фирмы не выполнил обязательства по созданию эко-парка, а полученные средства попросту похитил. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), фигурант арестован, информирует "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая суд приговорил бывшего главу селения Эльбрус Хамзата Байдаева к трем годам лишения свободы условно по делу о крупном мошенничестве с землей национального парка "Приэльбрусье".

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